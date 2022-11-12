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"Представьте, звезда просит меня": Решетник рассказал об автомобиле Притулы

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Суббота 12 ноября 2022 14:12
"Представьте, звезда просит меня": Решетник рассказал об автомобиле Притулы Григорий Решетник (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Людмила Жукова

Популярный ведущий Григорий Решетник был причастен к покупке первого автомобиля Сергея Притулы.

Интересную историю звезда шоу Холостяк и Холостячка рассказал во время съемок проекта Improv Live Show, показанного на Новом канале.

"Был где-то 2008 год. Сергей Притула пригласил меня озвучивать "Файну Юкрайну", и мы работали вместе. У него не было автомобиля, а я тогда уже взял в кредит свое первое авто. В один прекрасный день после работы Сергей говорит: "Слушай, Гриша, а ты меня подвезешь домой?" Я ему: "Ну, конечно, подвезу", - рассказывает Григорий.

К тому времени Притула был ведущим самого популярного шоу страны "Подъем", а Решетник только выпустился из университета.

"Представьте, звезда Сергей Притула просит меня его подвезти. Я подумал: "Вау! Супер!" Ехать надо было два квартала. Сергей тогда не очень ориентировался в Киеве, а я его заверил, что все знаю и довезу. В конце концов, ехал полтора часа! По всем пробкам, много объезжая, чтобы расспросить, как проходят съемки, как интервьюируют", - вспоминает он.

&quot;Представьте, звезда просит меня&quot;: Решетник рассказал об автомобиле ПритулыГригорий Решетник (фото: пресс-служба Нового канала)

"Когда мы приехали, Сергей спросил: "А почему ты так долго меня вез? Это же реально недалеко, если напрямую". После этого случая, буквально на следующей неделе, Сергей Притула купил свой первый автомобиль. Вот так я приобщился к тому, что Притула стал водителем", - добавил Григорий.

Как мы ранее писали, участник "Холостяка" рассказала шокирующую правду о проекте.

Кстати, звезда шоу "Холостячка" Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату Огневич.

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Холостяк