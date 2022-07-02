Увольнение, несвоевременная оплата и сокращение выходных: как изменились условия работы во время войны

Война внесла свои коррективы в рынок труда в Украине. Многие украинцы остались без работы, кто-то сменил специальность, освоил новые знания и навыки, стали востребованными новые профессии. Изменились и условия труда - оплата, отпуск, выходные, увольнение.

Что нового в этой области - читайте ниже в нашем материале Styler.

Оплата труда

Как рассказали нам эксперты по OLX Работа, во время военного положения работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты, если это произошло из-за ведения боевых действий или иных обстоятельств непреодолимой силы.

В таком случае выплаты могут быть перенесены до момента возобновления деятельности компании.

Перевод работников

Работодатель имеет право перевести работника на другую работу без его согласия для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий или других обстоятельств, представляющих угрозу жизни людей.

Однако только при условии, что эта работа не противопоказана по состоянию здоровья, а оплата труда будет не ниже, чем средний заработок по предыдущей позиции.

График работы

Рабочая неделя может быть увеличена до 60 часов, а продолжительность еженедельных выходных может быть сокращена до 24 часов.

Отпуск

Работодатель вправе предоставить работникам отпуска продолжительностью не более 24 календарных дней. Однако с согласия работодателя работник может уйти в более длительный отпуск за свой счет.

Кроме того, работнику могут отказать в предоставлении отпуска, если он привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры.

Увольнение

Работодатель может уволить временно нетрудоспособного работника, а также сотрудника в отпуске (кроме декретного и по уходу за ребенком) с первого дня после окончания нетрудоспособности или отпуска.

Сам же работник имеет право уволиться по собственному желанию без предупреждения об этом работодателя за 14 дней в районах, где происходят боевые действия, и в случае существования угрозы жизни и здоровью.

Изменения коснулись и процесса трудоустройства

Например, работодатели, которым не хватает сотрудников, могут заключать с новичками срочные трудовые договоры в период действия военного положения или на время замещения временно отсутствующего рабочего.

Кроме того, сейчас работодатели имеют право заключать трудовой договор с работниками в словесной форме. В то же время они обязаны уведомить налоговые органы и завершить процедуру оформления работника при первой возможности или после прекращения действия военного положения.

А внутренне перемещенные сотрудники, которые из-за войны не имеют оригинала трудовой книжки, могут получить ее дубликат по новому месту работы.