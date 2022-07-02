Бариста, курьер, водитель: какие профессии среди украинцев наиболее востребованы
Многие украинцы потеряли работу из-за войны - переезд, сокращение, остановка производства. Причины могут быть разными, но рынок труда развивается, и поисковиков работы становится больше.
В каких сферах украинцы чаще всего ищут работу - читайте ниже в нашем материале Styler.
По данным экспертов из OLX Работа, в июне украинцы проявляли больше активности в поиске работы, чем в начале весны.
Количество поисковых запросов на различные вакансии выросло на 25-66 процентных пунктов, а наибольший прирост наблюдается при поиске работы на таких позициях:
- бариста (+66%);
- няня (+64%);
- курьер (+64%);
- охранник (+63%);
- разнорабочий (+61%);
- уборщица (+60%).
В целом, чаще всего в июне украинцы 2022 искали такие вакансии:
- водителя (228,8 тыс. раз);
- продавца (56,9 тыс.);
- грузчика (48,8 тыс.);
- бариста (44 тыс.);
- уборщика (40,1 тыс.).
Ранее мы писали, кому и за какую работу в Украине платят больше всего.
Также эксперты рассказали, на какую работу в Киеве ищут работников, и где количество вакансий выросло втрое.