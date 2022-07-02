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Бариста, курьер, водитель: какие профессии среди украинцев наиболее востребованы

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 10:59
Бариста, курьер, водитель: какие профессии среди украинцев наиболее востребованы Коллаж РБК-Украина: кем хотят работать украинцы
Автор: Светлана Мащенко

Многие украинцы потеряли работу из-за войны - переезд, сокращение, остановка производства. Причины могут быть разными, но рынок труда развивается, и поисковиков работы становится больше.

В каких сферах украинцы чаще всего ищут работу - читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным экспертов из OLX Работа, в июне украинцы проявляли больше активности в поиске работы, чем в начале весны.

Количество поисковых запросов на различные вакансии выросло на 25-66 процентных пунктов, а наибольший прирост наблюдается при поиске работы на таких позициях:

  • бариста (+66%);
  • няня (+64%);
  • курьер (+64%);
  • охранник (+63%);
  • разнорабочий (+61%);
  • уборщица (+60%).

В целом, чаще всего в июне украинцы 2022 искали такие вакансии:

  • водителя (228,8 тыс. раз);
  • продавца (56,9 тыс.);
  • грузчика (48,8 тыс.);
  • бариста (44 тыс.);
  • уборщика (40,1 тыс.).

Ранее мы писали, кому и за какую работу в Украине платят больше всего.

Также эксперты рассказали, на какую работу в Киеве ищут работников, и где количество вакансий выросло втрое.

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