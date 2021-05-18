Уволенный Степанов пожаловался на массированную морально-психологическую атаку

Максим Степанов отправлен в отставку с должности министра здравоохранения решением Верховной Рады 18 мая. Уже бывший чиновник пожаловался, что вся его работа в течение года как руководителя Минздрава сопровождалась наветами, давлением и фейками.

Об этом экс-министр рассказал в эфире программы " Хард с Влащенко ".

По словам Степанова, недоброжелатели весь год думали, какую бы еще ложь про него придумать.

В частности, среди неправдивых сообщений экс-министр назвал якобы проблемы с наличием лекарств для больных СПИДом - мол, их в Украине не хватает.

"Вы слышали хоть об одном реальном случае, чтобы у больного СПИДом вдруг закончились лекарства? Это функция государства. Этого не было!" - подчеркивает Степанов.

При этом он признал наличие некоторых "напряженных моментов", когда, к примеру, ГП "Медицинские закупки Украины" в 2020 году "провалило" закупку антиретровирусных препаратов, из-за чего с ним связывалась заместитель министра Светлана Шаталова, и рассказала о "катастрофе", что нужно срочно принимать меры, иначе в апреле закончатся препараты.

"Мы не допустили ни одного случая, не только по антиретровирусной терапии, но и по любым другим категориям заболеваний", - подчеркивает бывший министр.

Еще одной расхожей страшилкой Степанов назвал рассказы о том, что в больницах закончился кислород для пациентов с коронавирусом.

"Я уже не выдержал, говорю, смотрите, когда вы это тиражируете, вы понимаете, что в каждой больнице, где лечат COVID-19, есть реанимация? Аппарат ИВЛ не может работать без кислорода. Если бы у нас аппарат где-то бы остановился, и человек умер, об этом бы через час знала вся страна! Зачем вы сеете эту панику?" - возмущается он.

Степанов добавил, что так "путем борьбы с министром" рикошетом делались "гадости людям".

Также чиновник высказался о публикациях в некоторых СМИ о своей куртке якобы по цене в сотни тысяч гривен.

"Куртку никто не видел, но все о ней говорят… Много было фейков, какие-то пленки, что за пленки, никто не знает. О чем там речь, никто сказать не может. Это была массированная морально-психологическая атака", - резюмирует Степанов.