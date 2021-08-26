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Как увеличить скорость интернета дома: самые простые способы

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Четверг 26 августа 2021 21:28
Как увеличить скорость интернета дома: самые простые способы Фото: Как самостоятельно увеличить скорость интернета (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Скорость интернета в квартире может зависеть от многих факторов. От роутера, от скорости интернета, который раздает провайдер, от толщины ваших стен и расположения компьютера.

Как можно увеличить скорость интернета простыми способами – рассказали в GSM-info.

Самый простой способ увеличить скорость интернета в квартире – расположить роутер как можно ближе к компьютеру. Как отмечают специалисты, расстояние имеет значение и на скорость может влиять также наличие стен между роутером и компьютером.

"Расстояние сильно влияет на скорость подключения: чем дальше устройство находится от маршрутизатора, тем медленнее интернет-соединение", - отмечают специалисты.

Также могут мешать нормальной скорости передачи данных толстые бетонные стены. Особенно, если компьютер и роутер находятся в разных помещениях.

"Возможно, стоит задуматься о покупке маршрутизаторов с более сильным сигналом или подключить к нему ПК через обычный старый кабель", - отмечают эксперты.

Кстати, на скорость может влиять и длина кабеля – чем он длиннее, то больше риск появления перегибов.

Проверьте вашу скорость интернета с помощью специальной программы по определению скорости. Если она значительно меньше, то стоит обратиться к провайдеру.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам угрожает вирус, который ворует деньги.

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