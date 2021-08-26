Як збільшити швидкість інтернету вдома: найпростіші способи

Швидкість інтернету у квартирі може залежати від багатьох факторів. Від роутера, від швидкості інтернету, який роздає провайдер, від товщини ваших стін і розташування комп'ютера.

Як можна збільшити швидкість інтернету простими способами - розповіли в GSM-info .

Найпростіший спосіб збільшити швидкість інтернету у квартирі - розташувати роутер якомога ближче до комп'ютера. Як відзначають фахівці, відстань має значення і на швидкість може впливати також наявність стін між роутером і комп'ютером.

"Відстань сильно впливає на швидкість підключення: чим далі пристрій знаходиться від маршрутизатора, тим повільніше інтернет-з'єднання", - відзначають фахівці.

Також можуть заважати нормальній швидкості передачі даних товсті бетонні стіни. Особливо, якщо комп'ютер і роутер знаходяться в різних приміщеннях.

"Можливо, варто задуматися про покупку маршрутизаторів з більш сильним сигналом або підключити до нього ПК через звичайний старий кабель", - відзначають експерти.

До речі, на швидкість може впливати та довжина кабелю – чим він довший, то більший ризик появи перегинів.

Перевірте вашу швидкість інтернету за допомогою спеціальної програми з визначення швидкості. Якщо вона значно менше, то варто звернутися до провайдера.