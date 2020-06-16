Утонченный дизайн: вице-спикер Рады пришла на работу в ремне за 12 тысяч

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк (Коллаж РБК-Украина)

Вице-спикер Рады появилась в парламенте в очень дорогом аксессуаре

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк появилась в парламенте в аксессуаре, который стоит 12 тысяч гривен. Модный брендовый ремень итальянского бренда Salvatore Ferragamo подчеркнул черное платье вице-спикера.

Как написала на своей странице в Facebook журналистка Анна Сташенко, такой аксессуар можно купить на данный момент в интернете и его стоимость составляет около 12 тысяч гривен.

"Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. Черное платье подчеркивает ремень — модель Gancini итальянского бренда Salvatore Ferragamo. Такой в сети хоть сейчас можно купить за чуть меньше 12 тысяч гривен. "Пояс элегантного утонченного дизайна. Этот эксклюзивный универсальный аксессуар выполнен из роскошной натуральной кожи и олицетворяет роскошь класса люкс исторического бренда. Он идеально сочетается с любым образом от классических брюк до платьев с подчеркнутой линией талией", — утверждают в описании. Не спорю, красиво и, несомненно, элегантно", - написала Анна Сташенко и опубликовала фотографии народного депутата.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк пришла на работу в ремне за 12 тысяч (Фото: Ян Доброносов, Анна Стешенко)

В комментариях к посту журналистки пользователи указали, что Елена Кондратюк много лет до Верховной Рады работала в бизнесе и ее муж на данный момент также хорошо зарабатывает, поэтому она может себе позволить такие стильные аксессуары.

Скриншот комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Николаева попал в скандал из-за неприличного жеста.

А также рассказывали о том, что под Киевом депутат "защищал" свой ставок и набросился на местных детей.

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Автор: Анна Шиканова