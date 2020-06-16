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Витончений дизайн: віце-спікер Ради прийшла на роботу в паску за 12 тисяч

STYLERЖиття    16.06.2020 - 18:34
Витончений дизайн: віце-спікер Ради прийшла на роботу в паску за 12 тисяч
Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк (Колаж РБК-Україна)

Віце-спікер Ради з'явилася в парламенті в дуже дорогому аксесуарі

Віцеспікер Верховної Ради України Олена Кондратюк з'явилася в парламенті в аксесуарі, який коштує 12 тисяч гривень. Модний брендовий ремінь італійського бренду Salvatore Ferragamo підкреслив чорне плаття віцеспікера.

Як написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Ганна Сташенко, такий аксесуар можна придбати на цей момент в інтернеті і його вартість становить близько 12 тисяч гривень.

"Віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк. Чорне плаття підкреслює ремінь — модель Gancini італійського бренду Salvatore Ferragamo. Такий в мережі хоч зараз можна купити за трохи менш як 12 тисяч гривень. "Пояс елегантного витонченого дизайну. Цей ексклюзивний універсальний аксесуар виконаний з розкішною натуральної шкіри й уособлює розкіш класу люкс історичного бренду. Він ідеально поєднується з будь-яким чином від класичних штанів до суконь з підкресленою лінією талією", — стверджують в описі. Не сперечаюся, красиво і, безсумнівно, елегантно", - написала Анна Сташенко та опублікувала фотографії народного депутата.

Витончений дизайн: віце-спікер Ради прийшла на роботу в паску за 12 тисяч

Витончений дизайн: віце-спікер Ради прийшла на роботу в паску за 12 тисяч

Віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк прийшла на роботу в паску за 12 тисяч (Фото: Ян Доброносов, Ганна Стешенко)

В коментарях до посту журналістки користувачі вказали, що Олена Кондратюк багато років до Верховної Ради працювала у бізнесі і її чоловік на цей час також добре заробляє, тому вона може собі дозволити такі стильні аксесуари.

Витончений дизайн: віце-спікер Ради прийшла на роботу в паску за 12 тисяч

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Миколаєва потрапив у скандал через непристойний жест.

А також розповідали про те, що під Києвом депутат "захищав" свій ставок і накинувся на місцевих дітей.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України нардепбренд
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