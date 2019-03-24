Утепляемся и берем зонтики: украинцев огорчили прогнозом на начало недели

Погода в Украине в начале рабочей недели сильно огорчит жителей страны, так как после теплых выходных ожидается существенное похолодание и дожди. Об этом сообщается на сайте Украинского Гидрометцентра.

В понедельник, 25 марта, сухо будет только в восточных областях и на севере страны. Однако температура ночью опустится до нуля.

Дневная температура на востоке не превысит +8 +10 градусов. Ожидается небольшая облачность.

На юге пасмурно, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью +3 +6 градусов. Днем воздух прогреется до +8 +11 градусов, в Одессе до +13 градусов.

В Крыму без осадков, облачно. Ночью от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов.

В северных областях прохладно, осадки не прогнозируются. Ночью 0+2 градуса, днем воздух прогреется до +8 +11 градусов.

Западные области накроет непогода. В регионе ожидается существенное похолодание и дожди во всех областях. Ночью 0 +2 градуса, в Ужгороде +3 +5 градусов. Днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди. Ночью ожидается от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +8 +10 градусов.

В Киеве 25 марта будет идти дождь. Ночью без осадков, 0 +2 градуса. Днем столбики термометров покажут +9 +11 градусов.

Погода в Украине 25 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о погоде в день выборов президента Украины.

А также рассказывали о том, какая погода ожидается в последнюю неделю марта.