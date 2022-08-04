Как утеплить свой дом к зиме в условиях войны: советы эксперта

Что поможет согреться в холода

Для того, чтобы пережить эту трудную зиму, нужно выполнять традиционные действия по утеплению зданий, в частности ремонтировать системы теплоснабжения и отопительных сетей, а также заклеить окна.

Эксперт отметил, что в условиях войны необходимо учитывать возможность ухудшения или полного прекращения теплоснабжения, поскольку российские военные могут разрушить ТЭЦ и котельные во многих городах.

Старайтесь завешивать окно не только с целью светомаскировки, но и с точки зрения требований безопасности.



"Это, в частности, снизит тепловые потери через оконные отверстия", — сообщил Мамалыга.

Он также советует отапливать не всю квартиру, если есть такая возможность, частный дом, а только одну комнату.

Эксперт рекомендует приобрести печку для приготовления пищи и отопления на дровах, дизель-генератор.

"Под одеяло перед сном класть грелки с теплой водой или обычные бутылки из стеклопластика. Если пользоваться "буржуйками" в многоквартирных домах, то нужно делать проемы в стенах или окнах , чтобы испускать дым — но к этому нужно быть готовыми", - рекомендует специалист.

Также помните, что больше движения поможет вам согреться. А термобелье также станет помощником в борьбе против холода.