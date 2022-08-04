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Как утеплить свой дом к зиме в условиях войны: советы эксперта

Фото: Как подготовить дом к зиме (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Отопительный сезон в Украине будет довольно трудным. Украинцев уже предупредили, что там где он начнется, температура в квартирах будет не ниже 16 градусов. Сейчас в условиях войны необходимо уже подготавливать жилье к холодам.

Советами по утеплению в эфире телемарафона поделился исполнительный директор Высшего совета энергоаудиторов и энергоменеджеров Владимир Мамалыга.

Что поможет согреться в холода

Для того, чтобы пережить эту трудную зиму, нужно выполнять традиционные действия по утеплению зданий, в частности ремонтировать системы теплоснабжения и отопительных сетей, а также заклеить окна.

Эксперт отметил, что в условиях войны необходимо учитывать возможность ухудшения или полного прекращения теплоснабжения, поскольку российские военные могут разрушить ТЭЦ и котельные во многих городах.

Старайтесь завешивать окно не только с целью светомаскировки, но и с точки зрения требований безопасности.

"Это, в частности, снизит тепловые потери через оконные отверстия", — сообщил Мамалыга.

Он также советует отапливать не всю квартиру, если есть такая возможность, частный дом, а только одну комнату.

Эксперт рекомендует приобрести печку для приготовления пищи и отопления на дровах, дизель-генератор.

"Под одеяло перед сном класть грелки с теплой водой или обычные бутылки из стеклопластика. Если пользоваться "буржуйками" в многоквартирных домах, то нужно делать проемы в стенах или окнах , чтобы испускать дым — но к этому нужно быть готовыми", - рекомендует специалист.

Также помните, что больше движения поможет вам согреться. А термобелье также станет помощником в борьбе против холода.

Как мы ранее писали, в Кабмине объяснили, как готовятся к отопительному сезону в условиях войны.

Читайте также, советы о том, как быстро согреться на улице или дома.

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