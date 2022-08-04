Як утеплити свій будинок до зими в умовах війни: поради експерта

Що допоможе зігрітися в холоди

Для того, щоб пережити цю важку зиму, потрібно виконувати традиційні дії з утеплення будівель, зокрема ремонтувати системи теплопостачання та опалювальних мереж, а також заклеїти вікна.

Експерт зазначив, що в умовах війни необхідно враховувати можливість погіршення або повного припинення теплопостачання, оскільки російські військові можуть зруйнувати ТЕЦ і котельні в багатьох містах.

Намагайтеся завішувати вікно не тільки з метою світломаскування, але і з точки зору вимог безпеки.



"Це, зокрема, знизить теплові втрати через віконні отвори", - повідомив Мамалига.

Він також радить опалювати не всю квартиру, якщо є така можливість, приватний будинок, а тільки одну кімнату.

Експерт рекомендує придбати грубку для приготування їжі та опалення на дровах, дизель-генератор.

"Під ковдру перед сном класти грілки з теплою водою або звичайні пляшки зі склопластику. Якщо користуватися "буржуйками" в багатоквартирних будинках, то потрібно робити отвори в стінах або вікнах, щоб випускати дим — але до цього потрібно бути готовими", - рекомендує фахівець.

Також пам'ятайте, що більше руху допоможе вам зігрітися. А термобілизна також стане помічником у боротьбі проти холоду.