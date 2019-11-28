Не уступил дорогу: в Киеве водитель под кайфом стрелял по пешеходу (фото)

В Киеве неадекватный водитель стрелял в пешехода (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве водитель авто напал с пистолетом на пешехода

В Киеве полиция задержала неадекватного водителя авто, который открыл стрельбу по пешеходу. Инцидент произошел на пешеходном переходе возле ТЦ "Фестивальный". Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Так как водитель автомобиля Hyundai (AH5509IK) не уступил дорогу мужчине - у них начался конфликт. Сначала словесный, а затем водитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему",- сказано в сообщении.

На данный момент водитель, который совершил выстрелы в лицо мужчине на Фестивальном, задержан правоохранителями. В ходе поверхностной проверки у него был найден пистолет (пневматический), а также зеленое вещество, растительного происхождения. Зовут "стрелка" Дмитрий Николаевич, 1995 года рождения. Свой поступок он объяснить не может.

Стрелок открыл огонь по пешеходу (фото: Киев Оперативный)