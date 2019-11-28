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Не поступився дорогою: у Києві водій під кайфом стріляв по пішоходу (фото)

STYLERЖиття    28.11.2019 - 12:54
Не поступився дорогою: у Києві водій під кайфом стріляв по пішоходу (фото)
У Києві неадекватний водій стріляв у пішохода (Колаж РБК-Україна)

У Києві водій авто з пістолетом напав на пішохода

У Києві поліція затримала неадекватного водія авто, який відкрив стрілянину по пішоходу. Інцидент стався на пішохідному переході біля ТЦ "Фестивальний". Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Так як водій автомобіля Hyundai (AH5509IK) не поступився дорогою чоловікові - у них почався конфлікт. Спочатку словесний, а потім водій дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Пістолет був заряджений гумовими кулями, одна з них потрапила в обличчя потерпілому",- сказано в повідомленні.

На даний момент водій, який здійснив постріли в обличчя чоловікові на Фестивальному, затриманий правоохоронцями. В ході поверхневої перевірки у нього був знайдений пістолет (пневматичний), а також зелену речовину рослинного походження. Звуть "стрілка" Дмитро Миколайович, 1995 року народження. Свій вчинок він пояснити не може.

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