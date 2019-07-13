Устройте праздник любви: гороскоп на выходные для всех знаков Зодиака

Гороскоп на выходные 13 и 14 июля сулит любовь и романтические отношения практически всем знакам Зодиака. Любите и будьте любимы, делайте признания и флиртуйте, советует астролог Елена Максимова.

Именно в этот вик-энд тайные желания станут возможными и воплотятся в жизнь. Делайте то, на что не могли отважиться все это время. Отличное время для предложения руки и сердца. Смело отправляйтесь на природу и старайтесь не сидеть дома. Лучше не смотрите телевизор, а компьютер отключите до понедельника.

"Превратите выходные в яркий праздник любви. Молодожены, которые будут праздновать свадьбу 13-14 июля, сохранят страстные чувства на долгие годы. Влюбленным желательно на днях признаваться в любви друг другу. Предлагайте милым руку и сердце. Это выходные перед лунным затмением. Их можно провести в путешествии. Хорошо отдохните от интеллектуального труда. Книги, телевизор и компьютер пусть остаются дома. Отправляйтесь на дачу. Работайте в мастерской", - порекомендовала астролог Елена Максимова.

Овен

Положение с финансами будет отличное. Денег хватит на запланированный отдых. Только не работайте на выходных, прибыли от этого не будет.

Телец

Не жадничайте и будьте добрее, оплатите себе летний отдых. Отложите покупку смартфона до лучших времен. Контролируйте свое давление. Не перетруждайтесь вовремя занятия спортом.

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Близнецы

Лучше не берите денег в долг на выходных, коммерческая деятельность не будет успешной. Устройте себе смену обстановки, это пойдет вам на пользу.

Рак

Устройте пикник с друзьями, но при этом разделите доходы. Вылазка на природу поднимет настроение.

Лев

Позвольте себе провести выходные комфортно. Поедьте туда, куда давно хотели и не думайте о времени.

Дева

Вас ожидают приятные сюрпризы и подарки, возможно, даже от близких людей. Не думайте о деньгах в выходные.

Весы

В субботу может появиться шанс заработать неплохую сумму. Воспользуйтесь случаем поправить свое материальное положение. Деньги понадобятся вам уже в воскресенье. Не думайте о прошлых отношениях, ничего хорошего из этого не выйдет.

Скорпион

Причиной лишних расходов станет собственная неосмотрительность. Купленные вещи не принесут радости. Сходите в салон красоты и поменяйте цвет волос, если хотите.

Стрелец

На выходных у вас могут возникнуть непредвиденные траты. Имейте в запасе определенную сумму для осуществления срочного ремонта техники. Избегайте длительных откровенных разговоров, лучше проведите время в семейном кругу.

Козерог

В эти выходные вас ждет удача в любых сделках. Обновите свой гардероб. Должники могут вернуть вам деньги.

Водолей

Не спешите с обещаниями. Некоторые из планов не удастся воплотить в жизнь из-за ограничений в финансах. Любимые порадуют вас интересным досугом.

Рыбы

Финансовая ситуация у вас остается неразрешенной.Покупайте только необходимое и не расчитывайте на поддержку извне. Если у вас нет пары - лучше не завязывайте отношения в этот период.

Астролог напомнила, что приближается затмение месяца, оно произойдет в ночь на 17 июля. Астролог рекомендует выйти за рамки и забыть о режиме, а также задуматься о том, доставляет ли вам удовольствие ваша сфера деятельности.

Ранее эксперт дала астрологический прогноз на июль 2019, который будет богат на затмения, плюс ретроградный Меркурий предполагает большое количество ограничений по действиям.