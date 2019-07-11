Установил флаг над Донецким аэропортом: от ранений умер украинский киборг

Разведчик ВСУ получил уже четвертое ранение на войне
Александр Колодяжный с позывным "Кол" скончался от полученных на Донбассе ранений в четверг, 11 июля, в Центральном военном госпитале в Днепре. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губа на своей Facebook-странице.
45-летний разведчик ВСУ был старшим сержантом 74-й ОМБр, имел орден "За мужество", а также звание "Народный герой Украины".
Отмечается, что фатальное ранение, полученное в зоне ООС, было уже четвертым ранением, который получил Александр за время войны.
На Донбассе погиб Александр Колодяжный (фото: facebook.com)
Александр Колодяжный был в группе киборгов, которые в дни ожесточенных боев, установили украинский флаг над Донецким аэропортом.
"11 июля, в центральном военном госпитале, утром сердце остановилось... Врачи боролись до последней минуты... Навсегда Воин, - пишет Татьяна Губа.
На Донбассе погиб Александр Колодяжный (фото: facebook.com)
Проощание с бойцом состоится в его родном Днепре, в субботу, 13 июля. Об этом сообщили его побратимы.
На Донбассе погиб Александр Колодяжный (видео: YouTube/UA: ДНІПРО)
Напомним, стало известно имя украинского воина, погибшего в результате обстрела автоколонны главы Донецкой области Павла Кириленко возле села Гранитное на Донбассе.
Ранее мы сообщали о том, что стало известно о гибели известного ветерана АТО, который получил награду "Народный герой" Виталия Борща.
А также писали о том, что на Донбассе погиб боец-доброволец, который два года находился в плену у боевиков.