Успешная спецоперация силовиков: "убитые" под Киевом мать и дочь живы

Убийство двух женщин, исчезнувших под Киевом в субботу, 17 агуста, которое своим цинизмом шокировало украинцев, оказалось спецоперацией силовиков. 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская живы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Сотрудники СБУ, прокуратуры и Нацполиции инсценировали убийство женщин, чтобы выйти на заказчиков и исполнителей преступления.

Надежда Головач и Юлия Зайковская (фото: instagram.com)

Было задержано четыре злоумышленника, среди которых и экс-супруг Надежды Головач, который вместе с новой женой заказал и оплатил убийство бывшей жены и падчерицы.

Жизнь своих уже бывших родственников мужчина оценил в 50 тысяч долларов. А исполнителями несостоявшегося убийства должны были стать ранее судимые мужчины.

У Александра и Надежды Головач после развода в 2017 году были серьезные споры из-за имущества и совместного бизнеса в Броварах, совладелицей которого была и Юлия Зайковская. Когда же Александр осознал, что судебное решение будет принято не в его пользу, решил заказать убийство Надежды и Юлии.

Задержанные за "убийство" двух женщин под Киевом (фото: facebook.com/Андрей Небитов)

Правоохранители провели обыски в местах проживания задержанных - изъяли сим-карты, телефоны, банковские карты, а также часть налички, которой Головач рассчитался за заказное убийство.

Полиция начала расследование по по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению) и п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство совершенное по заказу) УК Украины.

Напомним, 17 августа, в лесу между Броварами и Киевом был обнаружен автомобиль Toyota Rav4, в котором нашли личные вещи и документы женщин. Сообщалось, что они выехали из Броваров, где проживали, в столицу, и в тот же день загадочно исчезли.

"Найденный" в лесу под Киевом автомобиль (фото: kv.npu.gov.ua)

Как оказалось позже, опубликованные фото брошенного автомобиля были постановочными. Инсценировкой правоохранителей стало и распространение информации об их исчезновении.

Ранее сообщалось, что в Харькове 16-летний подросток забил 26-летнюю девушку до смерти бабушкиной скалкой для теста за отказ с ним встречаться.