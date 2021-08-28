Успение Пресвятой Богородицы: красивые душевные поздравления с большим праздником

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане в Украине традиционно 28 августа. В Первую Пречистую - один из двенадцати (двунадесятых) главных церковных праздников - верующие вспоминают о конце земной жизни Девы Марии и Ее телесном вознесении на небеса, вечном воссоединении с сыном Спасителем.

Добрые и милые открытки на Успение, поздравления в чистосердечных стихах и прозе, которые помогут передать родным и близким в важный православный праздник светлые эмоции, слова заботы и любви - мы подготовили в подборке ниже.

Поздравления в праздник Успения Пресвятой Богородицы в открытках, прозе, стихах и СМС

В Успение Богородицы

Примите поздравления,

Желаю веры крепкой,

Надежды и смирения.

Пускай вас Богоматерь

От горестей хранит,

А путь к добру и свету

Пусть будет вам открыт.

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С Успением Богородицы!

Любви вам, мира, счастья.

Пусть бережет вас от обид,

Печалей, бед, ненастья.

Наполнит души всех теплом

Надеждою и верой,

Чтоб были вы окружены

Приятной атмосферой!

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Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая

Без бед и всяческих забот!

Желаю мира и всех благ,

Любви и сказочных чудес!

Пускай хранит твой каждый шаг

Господь Всевидящий с небес!

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Со святым праздником! Пусть ангелы берегут от напастей, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровья семье и процветания, чтобы никакие напасти не выдались на их долю.

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Чтоб Дева Мария во всем помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

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В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

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Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.

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Успение Богородицы

Свет, мир, любовь несет,

И всякий неприкаянный

Покой в душе найдет.

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Святой день сегодня настал,

С ним поздравить тебя я хочу,

Пожелать процветанья, добра,

Береги и люби ты семью.



Мира, легкости и всех земных благ,

И гармонии твоей душе,

С Успением Пресвятой Богородицы тебя,

Чтоб судилось сбыться мечте!

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Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.

***

Колокольный перезвон разливается,

Это праздник уже начинается,

Богородицы дух спускается,

И душа у людей очищается!

Пусть покинут душу сомнения,

Разногласия и волнения,

На устах молитва останется,

И смирение всем достанется.

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Мира и добра в Ваш дом, пусть солнце согревает, но не обжигает. Пусть хранит Вас ангел от тревог и бед. И пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны, пусть внемлет просьбам и исполнит заветные желания!

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