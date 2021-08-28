Успение Пресвятой Богородицы: красивые душевные поздравления с большим праздником
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане в Украине традиционно 28 августа. В Первую Пречистую - один из двенадцати (двунадесятых) главных церковных праздников - верующие вспоминают о конце земной жизни Девы Марии и Ее телесном вознесении на небеса, вечном воссоединении с сыном Спасителем.
Добрые и милые открытки на Успение, поздравления в чистосердечных стихах и прозе, которые помогут передать родным и близким в важный православный праздник светлые эмоции, слова заботы и любви - мы подготовили в подборке ниже.
Поздравления в праздник Успения Пресвятой Богородицы в открытках, прозе, стихах и СМС
В Успение Богородицы
Примите поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и смирения.
Пускай вас Богоматерь
От горестей хранит,
А путь к добру и свету
Пусть будет вам открыт.
***
С Успением Богородицы!
Любви вам, мира, счастья.
Пусть бережет вас от обид,
Печалей, бед, ненастья.
Наполнит души всех теплом
Надеждою и верой,
Чтоб были вы окружены
Приятной атмосферой!
***
***
Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая
Без бед и всяческих забот!
Желаю мира и всех благ,
Любви и сказочных чудес!
Пускай хранит твой каждый шаг
Господь Всевидящий с небес!
***
Со святым праздником! Пусть ангелы берегут от напастей, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровья семье и процветания, чтобы никакие напасти не выдались на их долю.
***
***
Чтоб Дева Мария во всем помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
***
В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
***
Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.
***
***
Успение Богородицы
Свет, мир, любовь несет,
И всякий неприкаянный
Покой в душе найдет.
***
Святой день сегодня настал,
С ним поздравить тебя я хочу,
Пожелать процветанья, добра,
Береги и люби ты семью.
Мира, легкости и всех земных благ,
И гармонии твоей душе,
С Успением Пресвятой Богородицы тебя,
Чтоб судилось сбыться мечте!
***
***
Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.
***
Колокольный перезвон разливается,
Это праздник уже начинается,
Богородицы дух спускается,
И душа у людей очищается!
Пусть покинут душу сомнения,
Разногласия и волнения,
На устах молитва останется,
И смирение всем достанется.
***
Мира и добра в Ваш дом, пусть солнце согревает, но не обжигает. Пусть хранит Вас ангел от тревог и бед. И пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны, пусть внемлет просьбам и исполнит заветные желания!
***
***
Ранее мы публиковали текст сильной молитвы на Успение Богородицы для счастья и достатка.
Добавим также, что перед этим мы рассказывали про традиции и строжайшие запреты в праздник Успения Пресвятой Богородицы.