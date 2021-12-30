Не успели купить подарки к Новому году? Эти варианты будут актуальны под елкой всегда

В суматохе перед новогодними праздниками можно забыть купить подарки кому-то из друзей. А порой бывает так, что буквально за два дня до праздника вы узнаете, что гостей будет больше и срочно нужны милые и простые подарки.
Если вы по какой-то причине не успели купить подарки к Новому году и вам нужно срочно сделать это в ближайшие сутки – держите от Styler список беспроигрышных подарков, которые будут актуальны всегда.
Оригинальная кружка с веселой надписью, в коробке, широкая для чая или небольшая – для кофе. В магазинах ассортимент таких подарков – просто безграничный. Такая кружка станет отличным подарком под елку. Можно добавить к такой чашке упаковку вкусного чая или кофе.
Свеча с ароматами или в красивом подсвечнике – это символ уюта и праздника. Такой подарок понравится многим.
Хоть и считается, что носки можно дарить только близким членам семьи, этот подарок порадует любого человека. Эта вещь очень практична и всегда нужна. Для женского пола – более светлые оттенки, для мужчин в этом году подходят красные, синие и черные.
Диапазон цен на такой подарок в канцтоварах – от 100 гривен и до нескольких тысяч. Однако такой подарок также является нужной и практичной вещью для любого человека.
Идете в любой кондитерский магазин и просите собрать вам коробочку со сладостями. Проще простого. Добавьте в эту коробку красивую открытку, маленькую статуэтку, новогодний елочный шарик, ручку или карандаши – поверьте, это будет оригинально.
Еще один универсальный подарок, который подойдет практически любому человеку. Такой подарок можно купить уже в любом супермаркете и поверьте, угадать с таким подарком действительно не сложно.
Если у вас есть хоть минимальная информация о том, кому вы будете дарить подарок, то выбрать что-то одно вы точно сможете. Бутылочка для воды отлично подойдет любителям спорта, а термокружка – деловым людям, которые обычно кофе пьют по дороге на работу.
В жизнь украинцев вернулись монетки и собирать их теперь стало даже интереснее – теперь по всем карманам теряются монеты номиналом в одну и две гривны. Подарите небольшую копилку, которая точно пригодится.
Напомним, ранее мы писали о том, какие подарки категорически нельзя дарить на год Тигра.