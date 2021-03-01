Не успела дать имя сыну: 34-летняя роженица погибла в Черкассах

Елена Юшкова работала в Корпусе Мира и ее коллеги уже начали собирать средства для семьи погибшей. 34-летняя женщина скончалась неожиданно и ее супруг остался один, с новорожденным малышом на руках.

Трагедия произошла 25 февраля в Черкассах. 24 февраля Елена родила здорового сыночка и очень радовалась встрече со своим малышом. Она планировала сообщить имя сына после возвращения домой из больницы.

С мужем Алексеем Елена познакомилась в библиотеке. Пара не мыслила свою жизнь без чтения и это их сблизило.

"Говорливый мужчина, который любил читать так же, как и Елена. Он не мог оставаться в стороне и пригласил ее на первое свидание. На первый взгляд эта пара казалась полной противоположностью друг другу: Елена была стеснительной и тихой, а муж – полон энергии. Но когда они были вместе, это было так, как будто их мысли синхронизировались в идеальном ритме. Им не нужны были слова, чтобы понимать друг друга. Они поддерживали друг друга даже когда были долгое время на расстоянии", - рассказали коллеги Елены из Корпуса Мира.

Елена Юшкова и ее муж Алексей (Фото: Facebook / Elena Yushkova)

Елена Юшкова окончила филологический факультет ЧНУ им. Богдана Хмельницкого и в Корпусе Мира преподавала языки.

"Для многих из нас она была не просто учителем языка. Вона была чудесной подругой. Она умела слушать с терпением и всегда ставила потребности других выше своих собственных. Именно ее талант в понимании сверстников позволил волонтерам преодолеть культурные и языковые барьеры, проживая в Украине", - добавили в Корпусе Мира.

Алексей Юшков назвал новорожденного сына Тимуром и считает, что он очень похож на свою маму.