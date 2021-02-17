Украинка перенесла 11 операций на сердце, но вопреки всему родила двоих детей: невероятная история

Украинка Ирина пережила 11 операций на сердце. Несмотря на это она родила двоих детей и осталась несломленной.

Мать Ирины - Инна Мукан женщина с непростой судьбой. Ее еще маленькой в родном селе бросила родная мать. Когда Инна поступила из интерната в училище, она встретила свою судьбу - Владимира, с которым потом и связала себя узами брака. Свадьбу им справляли родители ее подруги, родная мать не пришла на свадьбу дочери и не признавала ее существование. Селяне на свадьбе не могли сдержать слез, как же несправедлива к девушке судьба. В результате этого союза и родилась маленькая Ира.

Мать Ирины - Инна Мукан (фото: globlvillage.com)

У малышки была патология сердца. Она все время теряла сознание - в школе, на улицы, везде.

Статья о маленькой Ире в одной из черновицких газет вызвала резонанс, люди собрали нужную сумму, и в 2000 году мама привезла девочку в Институт Амосова. Операцию проводил опытный кардиохирург Валерий Павлович Залевский. Она продолжалась 8 часов. Девочке имплантировали временный кардиостимулятор.

Потом семья спокойно вздохнула. Девочке можно было вернуться к прежней жизни, но мама ее постоянно оберегала. Ира хорошо училась, была активной, но как-то раз споткнулась и во время падения сломался электрод.

Вскоре опять была почти полная остановка сердца, врачи реанимировали ее в Черновцах и самолетом отправили в столицу. Через несколько лет Иринка перенесла еще три операции, потому что не прижился очередной кардиостимулятор.

Ирина вместе с сыном Дамиром (фото: globlvillage.com)

Как-то утром Ира заметила под кожей выступили контуры стимулятора. Местные врачи, заверили, что нет ничего страшного. Через день шов лопнул, и металлическая коробочка вылезла наружу.

Каждый раз оперировал Ирину один и тот же хирург - Валерий Залевский. Всего было сделано 11 операций. Она даже называет врача своим вторым отцом.

В 18 лет Ира встретила свою судьбу - Игоря. Пара поженилась и захотела детей. Врачи отговаривали Иру. Говорили, мол, в ее ситуации рожать категорически нельзя, но она не послушалась.

Ее старшей дочери, Эвелине - уже 10 лет, сыну Дамиру - 6 месяцев. Недавно сердце опять напомнило о себе. Ире внезапно стало дома плохо, упала без сознания. Врачи со скорой помощи еле спасли ее - сердце остановилось. Пришлось еще раз - одиннадцатый - ложиться на операционный стол в столичном Институте сердца.

Мать Ирины - Инна сейчас очень счастлива тем, что у нее есть любимая дочь и внуки. У нее есть хобби - украинская вышивка. На свою мать она зла не держит, когда та умерла, она пошла провести ее в последний путь.