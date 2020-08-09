Успех в любви, карьере и финансах: названы главные счастливчики августа

Гороскоп на август 2020 (коллаж РБК-Украина)

В августе только 3 знака Зодиака будут успешны во всех направлениях

Гороскоп на август 2020 предвещает ряд перемен всем знакам Зодиака. Некоторым придется побороться за свое счастье, некоторым нужно будет делать ставку на один из векторов жизни и вкладывать в него все усилия. А есть знаки, которым в этом месяце будет везти во всех направлениях – любовных отношениях, карьере и финансах. Кому в этом месяце звезды решили помочь больше остальных – читайте ниже.

Как сообщает SlovoFraza, астрологическая обстановка этого месяца открывает перед Овнами, Львами и Скорпионами заманчивые перспективы. Но астрологи предупреждают, что без усилий даже самые удачливые знаки Зодиака ничего не добьются.

Овны. Не бросайтесь из огня в полымя. Когда есть несколько вариантов развития событий, следует предпочесть тот из них, который максимально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга. Во второй половине месяца многие из вас заметят, что энергетический потенциал снизился, поэтому инвестировать время нужно будет только в то, что действительно важно для Вас. Месяц подарит неожиданное знакомство, которое обернется для вас позитивно. Вы встретите своего покровителя, который будет стремиться вам помочь во всех направлениях. Оставайтесь собой и проявляйте уважение, тогда к концу месяца вас будут ждать приятные сюрпризы.

Львы. Львам может поступить материальная помощь или предложение, связанное со сферой финансов. Астрологическая обстановка для других жизненно важных аспектов будет не менее благоприятной. В ближайшие дни Львы заметят приятные перемены в личных делах, устранят разногласия в браке, найдут слова, чтобы достучаться до близкого человека. Вера в себя будет расти день ото дня. Однако, дорогие Львы, это не повод для развития звездной болезни. Важно прислушиваться к мнению тех, кто находится рядом. Если кто-то обратится к вам за помощью или советом, ни в коем случае не отказывайте. Нельзя исключать, что скоро уже и вам придется обращаться за поддержкой.

Скорпионы. Интеллектуальная составляющая Скорпионов в августе 2020 будет на высоте. Ищите максимально правильное и полезное приложение возросшей энергии. Возможно, дорогие Скорпионы, стоит направить ее на создание вокруг себя гармонии и уюта. Избегайте утопичных идей. Вы не можете до мелочей предсказать завтрашний день, а значит построение планов на отдаленную перспективу не является разумным решением. Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. Совещаться с кем-либо не стоит, так как мнение посторонних людей в этот период будет лишено объективности. Холодная рассудительность поможет Скорпионам добиться успеха в карьере и финансах в этом месяце. В конце месяца может завязаться неожиданное романтическое знакомство, которое полностью перевернет ваш мир.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака солидно подзаработают в августе.

Также сообщалось, какие сюрпризы и перемены подарит нам остаток лета по картам Таро.