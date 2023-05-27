ua ru
Вс, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Всего три вещи, которые расстраивают женщин во время секса

Новина українською →
Суббота 27 мая 2023 22:22
Всего три вещи, которые расстраивают женщин во время секса Узнайте, какие вещи расстраивают женщин во время секса (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Женщины и мужчины могут доставлять друг другу настоящее удовольствие, если будут знать о том, как правильно это делать. Часто девушки не получают того, чего хотелось, а сказать прямо не дают воспитание, стыд или другие внутренние установки. Поэтому за женщин говорят психологи и сексологи, рассказывающие, что именно им не нравится и расстраивает их.

Об этом говорится в Telegram-канале Інтим.

Отсутствие стимуляции

Здесь речь идет о недостаточной стимуляции клитора, или неправильно подобранный ритм и темп, или просто отсутствии стимуляции эрогенных зон.

Не секрет, что большинству девушек требуется дополнительная стимуляция клитора (кроме непосредственно проникновения), чтобы получить оргазм. Если мужчина этого не делает, а сама девушка стесняется, скорее всего, она не получит разрядки.

Если не учитывать эти нюансы, рано или поздно интима будет становиться все меньше или же он исчезнет и подавно.

Однообразие в сексуальной жизни

Без экспериментов и новых впечатлений сексуальная жизнь становится пресной и предсказуемой. Сексологи советуют разнообразить ее, чтобы восстановить страсть и запал.

Вы можете выбирать новые места в квартире или пощекотать нервы, занимаясь любовью где-то вне дома.

Поход в спецмагазин также может разнообразить вашу сексуальную жизнь: там масса игрушек как для девушек, так и для парней. Главное - иметь желание работать над отношениями.

Отсутствие комплиментов и ласки

Для женщин очень важно показывать, что их действия и внешность ценятся, вызывают восторг или удовлетворение.

Если девушка не будет чувствовать фидбека, рано или поздно сексуальная жизнь сойдет на нет, как, впрочем, и отношения.

Поэтому цените друг друга и работайте над отношениями - это формула ваших счастливых дней и вечеров вместе.

Ранее мы писали также о пяти женских ошибках в сексе, способных все испортить.

Также узнайте о трех вещах, которые мужчина больше всего хочет получить от женщины.

Кроме того, читайте, возможен ли секс без любви.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки интим