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Усього одна ложка! Цей засіб допоможе вам зробити рушники ніжними та м'якими

Який засіб допоможе повернути рушникам м'якість та ніжність (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Багато людей стикаються з тим, що махрові рушники втрачають свою м'якість і пухнастість після кількох прань. І повернути їм ці властивості не можуть навіть спеціальні засоби для прання та ополіскувачі. З роками такі рушники перетворюються майже на наждачку.

Однак є спосіб, який дозволить вам швидко розв'язати цю проблему. Що потрібно додати під час прання – читайте у матеріалі нижче.

Чому рушники стають жорсткими

Тканина втрачає м'якість і ніжність з багатьох причин, і частина з них зовсім не залежать від людини. Наприклад:

  • Вода не дуже хорошої якості, з різними домішками
  • Якість порошку, що впливає на тканину
  • Спосіб прання та вибір програми
  • Якість тканини, з якої виготовлені рушники
  • Спосіб сушіння рушників
  • Частота прання рушників

Як повернути рушникам м'якість

Деякі нюанси у догляді за махровими рушниками можуть не тільки повернути їм м'якість, а й продовжити термін служби.

По-перше, намагайтеся прати рушники досить часто і не дозволяйте їм сильно забруднюватись. Оптимально - міняти їх не рідше ніж раз на 7-10 днів.

По-друге, періть рушники у дуже теплій і навіть гарячій воді. Чим вище температура води - тим краще вона розчинятиме миючі засоби та їх менше залишиться на тканині.

По-третє, додайте під час прання засоби, які допоможуть зробити рушники м'якими.

По-четверте, правильно сушіть рушники та не давайте їм пересихати.

Що додати під час прання рушників

Найпростіший спосіб зробити рушники м'якими - випрати їх із сіллю. Покладіть 1-3 ложки солі в барабан і періть звичайним способом. Кількість солі залежить від кількості ваших рушників.

Сіль позбавить плям, збереже колір, допоможе зберегти якість тканини та поверне м'якість.

Після прання рушники можна прополоскати у теплій воді з оцтом. Додати 100 мл на 10 літрів води. Це також зробить рушники м'якшими, вбереже тканину і поверне їм колір.

До речі, раніше ми писали про те, який засіб позбавить жовтизни та найстаріших плям на білих речах.

А ще розповідали про те, які речі не можна прати на режимі швидкого прання в машинці.

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