Усього 4 фрази. Що жінкам потрібно частіше говорити чоловікам: освіжать почуття та зміцнять стосунки

Мені подобається, як ти це зробив

Говоріть цю фразу з різних приводів – вирішення конфлікту вдома чи на роботі, будівництво будинку, виховання дітей і навіть у ліжку. Так ви можете зробити дуже сильний комплімент своєму партнеру.

Він відчує, що ви дуже спостережливі, оцінюєте його дії та цінуєте те, що він робить. А ще, що ви підтримуєте його вчинки чи дії.

Намагайтеся уникати постійної критики на адресу коханого чоловіка і наголошуйте на тих речах, де він чинить правильно.

Ти мій герой

Ця фраза цілком здатна творити чудеса, вона окрилює чоловіка і дає відчути власну значущість та ваше захоплення. Її можна використовувати в деяких ситуаціях замість "дякую".

Наприклад, коли ваш партнер вирішив вас порадувати подарунком. Або ви хочете висловити вдячність за ті дії, які вимагають сміливості або старанності.

Добре як скажеш

Цю фразу варто вивчити тим жінкам, які від природи чи життя дуже сильні та самостійні. Їхня сила може відлякувати чоловіків або партнери не відчувають своєї значущості та потрібності. Тому варто іноді погоджуватися з чоловіком - але не з поблажкою, а з добротою і повагою.

Чоловіки люблять, коли жінка прислухається до їхньої думки. Це не означає, що потрібно погоджуватись абсолютно у всьому. Просто показуйте час від часу, що ви цінуєте його думку чи рішення.

Мені так добре з тобою

Це дуже потужна фраза, яка має вагу як на початку стосунків, так і в коханні, яке триває багато років. Вона окрилює чоловіка, дає йому відчуття того, що жінка його любить і цінує, вона захоплена і відчуває до нього найсильніші почуття.

Цією фразою можна навіть закохати чоловіка, якщо її сказати в потрібний момент. У тривалих стосунках фраза "мені так добре з тобою" дає зрозуміти чоловікові, що почуття нікуди не поділися і жінка не шкодує про свій вибір.