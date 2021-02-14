Эти услуги стоматологов для украинцев будут бесплатными: полный список

В ведомстве отметили, что в условиях крайне ограниченного финансирования системы здравоохранения, самым эффективным в сфере стоматологии является расходование ресурсов только на необходимые услуги. Кроме того, в НСЗУ объяснили, что стоматология является одной из самых дорогих сфер медицины и проблемы, которые связаны с лечением органов рта, не являются угрожающими для жизни. Бесплатными для украинцев будут только ургентные услуги.

Снятие острой боли и лечение состояний, которые угрожают жизни

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Карбункул

Фурункул

Травмы мягких тканей челюстно-лицевой области

Также в бесплатный пакет будет входить и плановая детская стоматология, так как она может предотвратить ухудшение общего здоровья в будущем.

"В Программе медицинских гарантий в этом году стоматологическая помощь взрослым и детям выделена в отдельный амбулаторный пакет. Он будет покрывать: ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям; проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи; плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования", - сказано в сообщении НСЗУ.

Такие сложные стоматологические операции, как протезирование, брекеты и другие дорогие услуги – в пакет входить не будут.