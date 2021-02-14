Ці послуги стоматологів для українців будуть безплатними: повний список

У відомстві зазначили, що в умовах вкрай обмеженого фінансування системи охорони здоров'я, найефективнішим у сфері стоматології є витрачання ресурсів тільки на необхідні послуги. Крім того, в НСЗУ пояснили, що стоматологія є однією з найдорожчих сфер медицини й проблеми, які пов'язані з лікуванням органів рота, не є загрозливими для життя. Безплатними для українців будуть тільки ургентні послуги.

Зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю

Пульпіт

Перелом зуба

Невралгія потрійного нерва

Хімічний опік слизової рота

Слинокам'янна хвороба

Карбункул

Фурункул

Травми м'яких тканин щелепно-лицьової області

Також в безплатний пакет буде входити й планова дитяча стоматологія, оскільки вона може запобігти погіршенню загального здоров'я в майбутньому

"У Програмі медичних гарантій в цьому році стоматологічна допомога дорослим та дітям виділена в окремий амбулаторний пакет. Він буде покривати: ургентну стоматологічну допомогу дорослим і дітям; проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги; планову стоматологічну допомогу, крім ортодонтичних процедур та протезування", - сказано в повідомленні НСЗУ.

Такі складні стоматологічні операції, як протезування, брекети та інші дорогі послуги – у пакет входити не будуть.