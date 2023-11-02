Ускладнюють шлях до успіху: 5 фраз про гроші, які ніколи не можна казати дітям

У сучасному світі гроші мають велику ціну. З їхньою допомогою люди розраховуються в магазинах, навчаються та розвиваються. Однак, з дитинства батькам потрібно навчати дітей правильного ставлення до грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Дмитро Карпачов в Instagram .

Експерт назвав 5 виразів, які категорично не можна казати дітям.

Щоб щось заробити, треба добре попрацювати

Такого дітям не варто казати. Натомість варто пояснити дитині, що кількість зусиль, що додаються до заробітку грошей, ніяк не впливає на кількість грошей.

Зокрема, можна важко працювати по 12 годин на добу, але отримувати копійки. Тоді як інші працюють по 3-4 години та регулярно літають на Мальдіви відпочивати.

Великі гроші - це не для нас

Психолог каже, скільки б людина не заробляла, все одно витратити можна вдвічі більше. Головне, щоб ці витрати були корисними, приносили задоволення.

Не потрібно спочатку обмежувати свої запити, щоб потім не скаржитись на невеликі заробітки. Краще навіяти дитині, що вона гідна тільки найкращого, і це найкраще обов'язково станеться. Тому все в її руках.

Потрібно накопичувати та купувати тільки найнеобхідніші речі

Важливо пам'ятати, що гроші створені для того, щоб їх витрачати. Замість безглуздого накопичення краще ставити цілі та досягати їх.

Варто сформувати у дитини звичку не просто збирати гроші, а збирати саме на щось дуже важливе. А коли збереться необхідна сума, то порадувати себе, отримавши заряд емоцій і мотивацію на нові цілі.

Великі гроші заробляють лише злодії та шахраї

Якщо це говорити дитині, то вона підсвідомо уникатиме можливостей, які дадуть їй високий дохід. Тому що великі гроші можуть бути тільки у поганих людей, а якщо вона хороша людина, то великі гроші не для неї.

Однак, способів заробити навіть великі гроші чесно - дуже багато. Можна пошукати приклади серед знайомих чи почитати надихаючі історії успіху відомих особистостей.

Все тому, що заможні люди прийшли до багатства завдяки своєму розуму та здібностям.

Гроші - не головне, важливі інші речі

Дмитро Карпачов каже, що все майже так, але без грошей цих речей може і не бути. Гроші дають свободу вибору, спокій про завтрашній день, впевненість у собі.

"Такі люди цікаві іншим, до них тягнуться, захоплюються. Маючи гроші, набагато легше стати різнобічно розвиненою особистістю, мати друзів у всьому світі і жити повним, насиченим життям", - йдеться у повідомленні.