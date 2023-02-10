"Усім не рекомендується": педіатр пояснила, коли все ж таки потрібна проба Манту

Проведення проби Манту не рекомендується всім, адже подібна діагностика дітей, які не належать до груп ризику, недоцільна як з медичної, так і з економічної точки зору.
Про це розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко, посилаючись на офіційне роз'яснення від МОЗ.
Ситуація із захворюваністю на туберкульоз в Україні дуже напружена, багато людей інфіковані мікобактеріями, тому значно ефективніше у подоланні цієї хвороби.
Відповідно до сучасних рекомендацій, пробу Манту слід обов'язково проводити для дорослих та дітей, які мають такі фактори ризику розвитку туберкульозу, як:
Позитивна проба Манту який завжди є доказом інфікування туберкульозом.
З отриманими результатами слід звернутися до сімейного лікаря чи педіатра, чи терапевта. Вас проконсультують і за необхідності направлять до фтизіатра.
Педіатр зазначила, що якщо вас змушують робити пробу Манту - покажіть наказ від МОЗ.
Як ми раніше писали, педіатр озвучила список найнебезпечніших іграшок для дітей.
Крім того, лікарка назвала небезпечні симптоми грипу у дітей.