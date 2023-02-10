"Всем не рекомендуется": педиатр объяснила, когда все же нужна проба Манту

Проведение пробы Манту не рекомендуется всем, ведь подобная диагностика детей, не принадлежащих к группам риска, нецелесообразна как с медицинской, так и с экономической точки зрения.
Об этом рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко, ссілаясь на официальное разъяснение от Минздрава.
Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная, многие люди инфицированы микобактериями, поэтому значительно эффективнее в преодолении этой болезни:
Согласно современным рекомендациям, пробу Манту следует обязательно проводить для взрослых и детей, имеющих такие факторы риска развития туберкулеза, как:
Позитивная проба Манту не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом.
С полученными результатами следует обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту. Вас проконсультируют и при необходимости направят к фтизиатру.
Педиатр отметила, что если вас заставляют делать пробу Манту - покажите приказ от Минздрава.
Как мы ранее писали, педиатр озвучила список самых опасных игрушек для детей.
Кроме того, врач назвала опасные симптомы гриппа у детей.