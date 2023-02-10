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"Всем не рекомендуется": педиатр объяснила, когда все же нужна проба Манту

Фото: Кому нужно делать пробу Манту (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Проведение пробы Манту не рекомендуется всем, ведь подобная диагностика детей, не принадлежащих к группам риска, нецелесообразна как с медицинской, так и с экономической точки зрения.

Об этом рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко, ссілаясь на официальное разъяснение от Минздрава.

Что нужно знать о пробе Манту

  • Пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям старше двух месяцев.
  • Прививка делается, если результат пробы Манту был отрицательным.
  • Малышам после рождения и до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводятся без предварительной пробы Манту.

Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная, многие люди инфицированы микобактериями, поэтому значительно эффективнее в преодолении этой болезни:

  • охват вакцинацией БЦЖ новорожденных;
  • профилактика туберкулеза среди групп риска из-за диагностики латентной туберкулезной инфекции (ЛТБИ);
  • назначение профилактического лечения туберкулеза, раннее выявление больных туберкулезом и своевременное назначение им эффективного лечения.

Согласно современным рекомендациям, пробу Манту следует обязательно проводить для взрослых и детей, имеющих такие факторы риска развития туберкулеза, как:

  • контакт с лицом, больным туберкулезом с бактериовыделением;
  • ВИЧ-инфекция;
  • потребность в трансплантации органов или костного мозга;
  • силикоз (заболевание человека, возникающее при длительном вдыхании шахтной пыли, содержащей свободный диоксид силиция).

Позитивная проба Манту не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом.

С полученными результатами следует обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту. Вас проконсультируют и при необходимости направят к фтизиатру.

Педиатр отметила, что если вас заставляют делать пробу Манту - покажите приказ от Минздрава.

Как мы ранее писали, педиатр озвучила список самых опасных игрушек для детей.

Кроме того, врач назвала опасные симптомы гриппа у детей.

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