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Усікновення глави Івана Хрестителя: головні прикмети і заборони, у кого сьогодні день ангела

Церковне свято 29 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 29 серпня, свято - православні українці святкують Усікновення глави Івана Хрестителя за новим церковним календарем. У народі цей день називають Іван Пісний, або Головосіка.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Іван Хреститель був великим пророком, який передбачав прихід Месії та хрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Він не боявся говорити про гріхи людей і відкрито критикував їх. Іван потрапив до в’язниці, коли засудив шлюб царя Ірода Антипи з Іродіадою, дружиною його брата Філіпа. Іродіада була дуже розгнівана на Івана і прагнула його смерті.

Під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади, Соломія, виконала танець, що дуже сподобався царю. Ірод пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Під тиском матері Соломія попросила голову Івана Хрестителя на таці. Ірод, хоч і засмутився, змушений був виконати обіцянку і наказав відтяти Іоану голову. Так Іван Хреститель прийняв мученицьку смерть.

Усікновення голови Івана Хрестителя - це символ боротьби за правду і моральні принципи, навіть ціною життя. Цей день також нагадує про небезпеки людських пристрастей і бажань, які можуть призвести до трагедії. Ірод, поступившись перед своїми слабкостями, вчинив великий гріх і несправедливість, за що й отримав людське засудження.

Соломія з головою Іоанна Хрестителя (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 29 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Тримати сокиру чи лопату в руках
  • Різати будь-що круглої форми
  • Їсти страви з м’яса чи риби, сири
  • Вживати алкогольні напої.

Також не рекомендується сьогодні влаштовувати гучні святкування, адже такі заходи будуть сприйматися як неповага до мученицької смерті Іоанна. В цей день важливо лишатися стриманими у своїх діях і словах, а також смиренними перед вірою у Христа.

За народними повір’ями, 29 серпня - особлива дата, яка має унікальну заборону. Це єдиний день у календарі, коли суворо заборонено варити борщ чи їсти - сьогодні це великий гріх.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Вдалині чутно грім - до теплої осені з сонячними днями
  • На каштані більше не лишилося листя - бабине літо затягнеться
  • Лебеді почали кружляти високо в небі - сніг випаде рано
  • Активно кружляють гуси - найближчим часом почнуться дощі
  • Останні журавлі відлетіли на південь - до різкого похолодання.

У старі часи вважали, що сьогодні починається справжня осінь. З цього дня ночі будуть ставати все холоднішими, а природа почне готуватися до зимових морозів.

Здавна Усікновення вважалося дуже небезпечним святом. Люди вірили, що діти, народжені цього дня, будуть нещасливі. 

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День пам'яті полеглих героїв-захисників незалежності України
  • Міжнародний день дій проти ядерних випробувань 
  • День "Більше трав, менше солі"
  • День народження мотоцикла.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це - пояснення церкви.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.

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