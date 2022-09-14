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Усик вернулся в дом в Ворзеле, в котором в марте лютовали оккупанты (фото)

Фото: Александр Усик вернулся в Ворзель (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Обладатель четырех чемпионских поясов Александр Усик вернулся в дом в Ворзеле, в котором в марте вовсю бесчинствовали российские оккупанты.

Фотографии особняка появились в Instagram.

Как сейчас выглядит дом Усика

Сейчас над жильем известного боксера развивается украинский флаг. Он по достоинству подчеркивает, что здесь живет спортсмен, у которого болит душа за Украину.

"Наконец-то дома! Это был самый тяжелый и длинный путь", - подписали снимок.

Александр Усик вернулся в дом в Ворзеле (фото: instagram.com/lomus_official)

Что было с домом во время оккупации россиянами

Напомним, что в поселок Ворзель в Киевской области с первых дней российского вторжения вошли оккупанты. Захватчики оккупировали дом спортсмена, во дворе была военная техника.

Россияне во дворе боксера поломали все деревья на. А на заборе оставили буквы "v" и "z". По просьбе Усика, рабочим пришлось восстанавливать и ремонтировать все вокруг.

"Ну, нас*али. Поломали деревья, елки, то что я с детьми там строил. Но по сравнению с тем, что другие люди потеряли, это вообще ничего. Слава Богу, он (дом) стоит, его восстановили. Люди, которые мне в этом помогают, сделали ремонт, повымывали всю грязь, которую там оставили. Почистили, поставили забор", - рассказывал о результате пребывания россиян в марте Усик.

Тогда жена Александра - Екатерина показывала, как выглядела их обитель после россиян.

Как выглядел дом Усика после оккупантов (Екатерина Усик/Instagram)

Отметим, что многие считают, что четкая позиция Усика относительно россиян сформировалась именно после того, как они нагадили в его доме.

Как мы ранее писали, Усик поставил жирную точку в вопросе "чей Крым?".

А также мы рассказывали, что Усик снова вызвал Фьюри на объединительный бой.

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Александр Усик