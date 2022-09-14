Усик вернулся в дом в Ворзеле, в котором в марте лютовали оккупанты (фото)

Обладатель четырех чемпионских поясов Александр Усик вернулся в дом в Ворзеле, в котором в марте вовсю бесчинствовали российские оккупанты.
Фотографии особняка появились в Instagram.
Сейчас над жильем известного боксера развивается украинский флаг. Он по достоинству подчеркивает, что здесь живет спортсмен, у которого болит душа за Украину.
"Наконец-то дома! Это был самый тяжелый и длинный путь", - подписали снимок.
Напомним, что в поселок Ворзель в Киевской области с первых дней российского вторжения вошли оккупанты. Захватчики оккупировали дом спортсмена, во дворе была военная техника.
Россияне во дворе боксера поломали все деревья на. А на заборе оставили буквы "v" и "z". По просьбе Усика, рабочим пришлось восстанавливать и ремонтировать все вокруг.
"Ну, нас*али. Поломали деревья, елки, то что я с детьми там строил. Но по сравнению с тем, что другие люди потеряли, это вообще ничего. Слава Богу, он (дом) стоит, его восстановили. Люди, которые мне в этом помогают, сделали ремонт, повымывали всю грязь, которую там оставили. Почистили, поставили забор", - рассказывал о результате пребывания россиян в марте Усик.
Тогда жена Александра - Екатерина показывала, как выглядела их обитель после россиян.
Отметим, что многие считают, что четкая позиция Усика относительно россиян сформировалась именно после того, как они нагадили в его доме.
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