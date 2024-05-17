Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді

"Захисники України, серед яких енергетики, шахтарі, металурги, ветерани оборони Маріуполя, приїхали підтримати мене та всю Україну. Це наша спільна #БитваЗаСвітло", - написав Усик.

Бій Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 травня в столиці Саудівської Аравії.

Нагадаємо, спільна кампанія "Битва за світло" Олександра Усика та ДТЕК має на меті акцентувати увагу міжнародної спільноти на критичному становищі енергетичного сектору України та закликати до термінової технічної допомоги для всіх українських енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, до наступної зими.