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Усик поблагодарил ветеранов за поддержку в Эр-Риаде

Фото: Усик поблагодарил ветеранов за поддержку в Эр-Риаде (ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

Александр Усик поблагодарил украинских ветеранов, приехавших в Эр-Риад поддержать его в рамках совместного проекта с ДТЭК "Битва за свет".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Защитники Украины, среди которых энергетики, шахтеры, металлурги, ветераны обороны Мариуполя, приехали поддержать меня и всю Украину. Это наша общая #БитваЗаСвіт", - написал Усик.

Бой Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии.

Напомним, совместная кампания "Битва за свет" Александра Усика и ДТЭК направлена на акцент внимания международного сообщества на критическом положении энергетического сектора Украины и призвать к срочной технической помощи для всех украинских энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, к следующей зиме.

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Тайсон ФьюриБокс