Усик поблагодарил ветеранов за поддержку в Эр-Риаде

"Защитники Украины, среди которых энергетики, шахтеры, металлурги, ветераны обороны Мариуполя, приехали поддержать меня и всю Украину. Это наша общая #БитваЗаСвіт", - написал Усик.

Бой Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии.

Напомним, совместная кампания "Битва за свет" Александра Усика и ДТЭК направлена на акцент внимания международного сообщества на критическом положении энергетического сектора Украины и призвать к срочной технической помощи для всех украинских энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, к следующей зиме.