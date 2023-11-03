Усик відповів, як збирається перемогти Ф'юрі

Олександр Усик продовжує активно готуватися до бою з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться в лютому 2024 року в Саудівській Аравії. Але свою тактику український боксер воліє не розголошувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Усика авторитетному британському журналу Boxing News .

Так, на питання журналіста про те, як Олександр збирається перемогти Ф'юрі, українець відповів, що "ніколи не думає про це таким чином".

"Я знаю, що Тайсон хитра людина й іноді він любить прикидатися. Але моя стратегія полягає в тому, що я повинен бути готовим до нього на 100 відсотків. Або навіть більше", - сказав він.

При цьому Усик додав, що його "не хвилює, як підготувався Тайсон Ф'юрі".

"Це його справа. Я не буду розповідати вам про тактику, тому що Тайсон може це прочитати", - напівжартома додав український чемпіон.

Також Усик не відкидає того, що у лютому "Ф'юрі може бути у набагато кращій формі, ніж до 23 грудня".

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Висловився Усик також і про бій Франсіса Нганну з Тайсоном Ф'юрі, який закінчився перемогою британця за рішенням суддів.

"Нганну вийшов на ринг і шокував світ тим, що він зробив. Я сам не вірив, що у Нганну є шанс, а Нганну просто закрив усім рот", - сказав українець.

Усик думає, що Тайсон "недооцінив свого суперника".

Нганну відправив Ф'юрі в нокдаун (фото: instagram.com/francisngannou)

Нагадаємо, що об'єднавчий поєдинок між українцем і британцем відбудеться у лютому 2024 року. Бій за абсолют прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

Усик і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок за боксерську корону наприкінці вересня.

Першим варіантом дати бою було 23 грудня. Утім, після важкого поєдинку британця проти франко-камерунського бійця UFC в плани довелося внести корективи.