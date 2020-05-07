Усик и Ломаченко угодили в "Миротоворец": названы предателями

Александр Усик и Василий Ломаченко в последнее время не выходят из скандалов, связанными с их высказываниями. Теперь украинские спортсмены попали в "черный список" сайта "Миротворец" за то, что снялись в фильме с участием священников УПЦ МП, в которых они агитируют за братство с россиянами и отрицают военную агрессию РФ.

Отмечается, что украинских чемпионов "Миротворец" назвал "противниками независимости украинского православия".

Стоит отметить, что в базу "Миротворца" боксеры попали после того, как приняли участие в съемках российского фильма "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", опубликованного 5 мая на YouTube-канале "Корсунская пустынь".

Также "Миротворец" припомнил негативное отношение Ломаченко к процессу декоммунизации в Украине.

"Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины", – написали на сайте организации.

Василий Ломаченко – является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Усик ранее был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, но сменил весовую категорию на супертяжелую.

Александр Усик и Василий Ломаченко попали в "Миротворец" (Скриншот)

Как мы ранее писали, Ломаченко и Усик назвали украинцев и россиян единым народом в новом фильме.