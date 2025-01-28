Усик - Ф'юрі. З легендарного бою зробили вражаюче кіно: інші ракурси і емоції

Ролик триває 24 хвилини і пропонує глядачам заново переглянути легендарний бій-реванш, який пройшов на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і тривав усі 12 раундів, з "небачених раніше ракурсів".

Що відомо про бій-реванш Усик - Ф'юрі

У травні 2024 року український боксер завдав першої в кар'єрі поразки британцеві Тайсону Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Тоді бій завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

У грудні 2024 року між противниками відбувся бій-реванш, який тривав усі 12 раундів. Українець знову, як і в першому поєдинку, здобув перемогу за рішенням суддів. Цього разу одноголосним - тричі 116:112.

Олександр Усик став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBO (Всесвітня боксерська організація) і WBC (Всесвітня боксерська рада).



Олександр Усик (фото: Getty Images)

Хто такий Олександр Усик

Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring (2022-2023; 2024-н.ч.).

Усик народився 17 січня 1987 року в Криму, у місті Сімферополь. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури. У дитинстві займався народними танцями, дзюдо, футболом. У бокс Олександр потрапив уже в підлітковому віці.

Боксер одружений - його дружину звуть Катерина. Разом пара виховує чотирьох дітей: 14-річну Єлизавету, 11-річного Кирила, 9-річного Михайла й однорічну Марію.



Усик із дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)