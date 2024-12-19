Усик - Ф'юрі: 20 цікавих і важливих фактів про бій-реванш

Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі - представники двох шкіл боксу, які стали символами технічності та харизми. Їхній перший поєдинок завершився перемогою Усика за очками, але Ф'юрі зажадав реваншу.

Цей бій привертає увагу мільйонів фанатів, адже вирішує долю абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

20 цікавих фактів про бій Усик - Ф'юрі

1. Дата та місце

Поєдинок відбудеться 21 грудня 2024 року на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

2. Реванш року

Цей бій визначить першого за понад 20 років абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

3. Рекордний гонорар

Спортсмени отримають найбільші в кар’єрі виплати. За чутками, сума перевищує $150 млн на двох.

4. Перемога Усика

Перший бій закінчився перемогою Усика за рішенням суддів. Тайсон Ф'юрі визнав, що недооцінив українця.

5. Ф'юрі довго уникав реваншу

Тайсон Ф'юрі уникав реваншу понад рік, мотивуючи це різними причинами, включно з фінансовими.

6. Унікальний стиль Усика

Українець відомий своєю неймовірною швидкістю, технічністю та здатністю адаптуватися до суперника.

7. Розмір має значення

Ф'юрі вищий на 20 см та важчий майже на 30 кг, але в першому бою це не допомогло.

8. Мотивація Усика

Олександр присвячує свою кар'єру підтримці України та надихає своїх співвітчизників.

9. Пожертва Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі передасть Україні мільйон фунтів стерлінгів за бій з Усиком (приблизно 1,25 млн доларів)

10. Коли розпочинається трансляція

Очікується, що трансляція розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Усик та Ф'юрі (фото: Getty Images)

11. Підтримка армії

Частина гонорару Усика буде передана на підтримку ЗСУ.

12. Сім'я Тайсона

Ф'юрі присвячує реванш своїм дітям, які часто з'являються на публіці разом із ним.

13. Перший бій в історії

Це буде перший бій у суперважкій вазі в історії Саудівської Аравії.

14. Форма Усика

Підготовка українця до реваншу включає посилену роботу з тренерами та відновлення після попередніх боїв.

15. Ставки букмекерів

Ф'юрі вважають незначним фаворитом, але шанси обох рівні.

16. Головна інтрига

Чи зможе Тайсон нав’язати свій агресивний стиль проти технічного Усика?

17. Пісня "Ой, у лузі"

Перед першим боєм Усик вийшов під українську народну пісню, чим зворушив глядачів. Чи зробить він це ще раз?

18. Витривалість Ф'юрі

Тайсон відомий своєю неймовірною здатністю витримувати сильні удари.

19. Прогнози експертів

Багато легенд боксу називають цей бій найочікуванішою подією десятиліття.

20. Офіційний постер бою

Організатори зробили офіційний постер бою з особливим підтекстом. Прізвище Усика усюди стоїть першим. А по-друге, фігура Ф'юрі трохи закрита Усиком.