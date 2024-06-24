Усі його п'ють кожного дня: названо напій, який призводить до целюліту
Целюліт - поширена проблема, яка зачіпає як молодих і струнких дівчат. Існує думка, що вживання кави може призвести до виникнення целюліту. Як виявилось, таке може статись і варто знати, як уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.
Як кава викликає целюліт
За словами експерта, саме по собі вживання кави ніяк не може викликати целюліт або як правильніше це називати - гіноїдну ліподистрофію.
Тому що це є варіантом норми і спостерігається у 98% жінок населення планети. Варто знати, що саме перша та друга стадія є фізіологічними.
Однак, у кофеїн може перевести з фізіологічної першої та другої стадії в третю та четверту, які вже являються паралогічними.
Надмірне вживання кави буде стимулювати нирки та давати сечогінний ефект, що буде призводити до втрати рідини в організмі.
А це може підкреслювати целюліт сам по собі. Мова йде саме про надмірне вживання кави, а саме понад 3 чашки на день.
Також важливо, якщо ви додаєте в каву молоко, цукор або різні сиропи та вершки, то це буде також підсилювати набряк в тілі та целюліт буде ще більше підкреслюватись.
Що ще може викликати целюліт
Навіть якщо немає великої схильності до утворення целюліту, водно-ліпідний баланс організму працює бездоганно, проблема може з'явитися під впливом несприятливого образу життя. Щоб не підвищувати ризик утворення, варто уникати:
- роботи за столом (сидячого способу життя). Вісім годин в сидячому положенні, практично без руху, з ногою, складеною на іншій нозі. Тривале перебування в одному і тому ж положенні сидячи або стоячи призводить до порушень кровообігу і набряків
- нестачі руху. Якщо немає регулярного фізичного навантаження, підвищується ризик відкладення жиру
- носіння дуже вузького одягу. Такий одяг може утруднювати кровообіг у кінцівках, а також сприяти застою рідини і, як наслідок, розвитку целюліту
- куріння сигарет. Нікотин викликає звуження кровоносних судин, перешкоджає доставці кисню до клітин і насамперед перешкоджає спалюванню жиру.
- коливання концентрації естрогену (статевих гормонів)
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