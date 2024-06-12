Що станеться з організмом, якщо цілий місяць їсти пончики
Майже кожній людині подобається смачно поїсти, але смачно не завжди означає корисно. Зокрема, якщо протягом місяця кожного дня їсти пончики, то вони можуть завдати шкоди організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Оксани Шатрової.
Що станеться, якщо часто їсти пончики
За словами експерта, є ризик виникнення діабету, інсулінорезистентності, проблем з печінкою та підшлунковою. Проте таке може виникнути не одразу і не завжди.
З чого складається пончик:
- борошно (швидкі вуглеводи)
- цукор (просто сахароза)
- трохи жирів та ягід/фруктів
- невеличкий вміст білків
"Загалом усе стандартно: типовий високовуглеводний десерт. І головне тут те, що пончик - це десерт і він повинен бути останнім в ієрархії кількості споживання нутрієнтів", - йдеться у повідомлені.
Часто люди можуть обирати пончики як основу раціону, замість сніданку, на перекус. Такий варіант може нести за собою проблеми для ваги і здоров’я.
Якщо ви будете їсти навіть кожного дня такий пончик (а ще краще, намагатися знайти з якісних продуктів), то нічого з вами не трапиться ні за тиждень, ні за місяць. Тому психологічний аспект харчування дуже важливий.
Додамо, що пончики дуже калорійні, багаті цукром і рафінованими вуглеводами, причому вони не приносять ніякої поживної цінності. Їх смажать у фритюрі, що робить їх багатими на трансжири, які можуть підвищити рівень "поганого" холестерину і знизити рівень "хорошого".
Він чого залежить вага
Буває так, що вага не прямо залежить від того, що ви з’їли, чи пропустили тренування. Існують і інші неспецифічні причини:
- гормональні дисбаланси
- інсулінорезистентність (клітина не харчується, а глюкоза перетворюється в жир)
- генетичні особливості (схильності до заїдання, перевага в певних продуктах, відчуття насичення і голоду)
- прийом КОК
- гіперкортизолемія
- прийом антидепресантів
- позатренувальна активність
- сон (точніше - його відсутність)
- дефіцитні стани (нестача певних вітамінів та мікроелементів)
- дезінформація (неправильне розуміння "здорових" та "низькокалорійних" продуктів)
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