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7 продуктів, які містять величезну кількість калорій та шкодять здоров'ю

Четвер 20 червня 2024 08:08
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7 продуктів, які містять величезну кількість калорій та шкодять здоров'ю Які продукти шкодять здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Безугла

Їжа, яка проходить декілька стадій виробництва та має багато інгредієнтів, стає ультраобробленою (UPF) і втрачає будь-яку користь. Такі продукти містять багато калорій та можуть завдати шкоди організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Що таке ультраоброблені харчові продукти (UPF)

Згідно з системою класифікації харчових продуктів NOVA, UPF - це харчові продукти, створені з використанням промислових технологій та інгредієнтів, які зазвичай не вживаються у своєму природному вигляді.

За словами експерта, це включає речовини, які витягуються з харчових продуктів, такі як олії та жири, та ті, що отримують хімічним шляхом, такі як гідрогенізовані жири та харчові добавки.

Дієтолог назвала кілька прикладів UPF:

  • безалкогольні напої
  • цукерки
  • упаковані хлібобулочні вироби
  • заздалегідь приготовані страви з макаронів
  • заздалегідь приготована піца
  • рибні нагетси
  • хот-доги

Чим загрожують продукти

Ці продукти становлять значну частину калорій у сучасному раціоні багатьох людей і асоційовані з підвищеним ризиком розвитку різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Ольга Безугла зазначила, що дослідження, опубліковані в наукових журналах, підтверджують, що високе споживання UPF може бути пов’язане з надмірною вагою та ожирінням, порушенням метаболізму, захворюваннями шлунково-кишкового тракту та збільшенням ризику деяких видів раку.

Такі продукти часто містять високий рівень цукру, жирів та солі, що може сприяти розвитку зазначених змін здоров’я.

Ультраобробна їжа може завдати такої шкоди організму:

  • підвищити ризик смерті від серцево-судинних захворювань (таких як інфаркт та інсульт)
  • ожиріння
  • цукровий діабет другого типу
  • проблеми зі сном
  • тривожні стани та депреся

Раніше ми повідомляли, як напої під час їжі впливають на здоров'я.

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