Усі оплати картою і жодної готівки. Що треба знати українцям про зміни у системі розрахунків

Що думають економісти про ймовірні зміни

"Хоча в Україні емітовано понад 100 млн карток, далеко не всі українці мають платіжні картки та користуються ними. Навіть ті, хто має їх, частину розрахунків здійснює в готівковій формі. Якщо жителі великих міст в переважній більшості користуються платіжними картками, то жителі сіл та невеликих містечок, де банкомати зустрічаються нечасто та далеко не всі торгові точки оснащені POS- терміналами, надають перевагу готівці", - каже Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук.

Він наголошує, що ні населення, ні карткова інфраструктура не готові до переходу на виключно безготівкові розрахунки. За словами Хмелевського, перехід на виключно безготівкові розрахунки призведе до низки проблем та несе певні ризики.

"Банківська система України не відзначається надійністю. В разі банкрутства, якогось із банків кошти клієнтів будуть або втрачені, або протягом певного часу ними не можна буде скористатися. Нерідко виникають збої при розрахунках платіжною карткою. В таких випадках певний час люди не зможуть розраховуватися, а оплату за товари чи послуги часто треба зробити негайно", - каже Олександр.

Він додає, що останнім часом в Україні посилився фінансовий моніторинг, часто банки під надуманим приводом блокують розрахунки своїх клієнтів.

"У результаті, люди не можуть зробити необхідні платежі, а їхні кошти тривалий час можуть залишатися недоступними. Тому готівкова форма оплати залишається найнадійнішою", - каже експерт.

Чи зменшить це корупцію

Метою цієї реформи має бути боротьба з корупцією. Проте, заборона готівкової гривні жодним чином не зменшить рівень корупції, вважає Хмелевський.

"Адже наші чиновники переважно беруть хабарі в доларах чи євро, а не в гривнях. Крім того, хабарі можна отримувати в криптовалютах, іноземній безготівковій валюті і навіть в безготівковій гривні, використовуючи рахунки підставних осіб. Тобто, пропонуючи заборонити готівкову гривню, влада не планує боротися з корупцією, вона прагне встановити тотальний контроль за громадянами України", - каже експерт.

Завдяки безготівковим розрахункам влада буде повністю володіти інформацією про доходи та витрати громадян.

"Це дасть можливість збільшити оподаткування. Також влада буде мати інформацію про те, яким товарам надають переваги громадяни, де вони бувають, які звички та захоплення мають тощо", - каже Олександр.

Заборона готівки негативно позначиться на економіці України та звузить сферу застосування гривні, вважає Хмелевський.

"Навряд чи громадяни змиряться з тотальним контролем держави. Вони відмовлятимуться від розрахунків в гривні на користь інших валют. Не виключено, що виникатимуть різного роду квазі-гроші", - припускає Олександр.

Він додає, що будуть активно використовувати в розрахунках векселі, різного роду боргові зобов'язання та цінні папери.

"Звуження сфери застосування гривні зменшить доходи держбюджету та призведе до ще більшої тінізації економіки. Тому владі краще відмовитися від планів заборонити готівкову гривню", - каже Олександр.

Дані НБУ на початок 2023 року у порівнянні з початком 2022 року. Кількість платіжних карток в обігу зросла на 20%, що свідчить про тренд на перехід до безготівкових розрахунків (скриншот)

Аналогічної думки дотримується і адвокат Яків Воронін.

"Чи змусить заборона готівки усіх чиновників бути доброчесними та не зловживати своїм становищем? Цілком можливо, але також можливо, що вона просто стане поштовхом до пошуку нових способів для отримання хабарів - в цьому аспекті на сцену виходять криптовалюти, офшори, бартерні угоди тощо. Знайти інструменти для "оминання" готівкової перешкоди на фінансовому ринку не є зараз чимось складним - це буде тільки питання часу", - пояснює адвокат.

При цьому він наголошує, що в Україні вже досить жорстко обмежена сума готівкових операцій між суб’єктами господарювання (10 тис. грн) та між суб’єктами господарювання і фізичними особами (50 тис. грн).

"До того ж ці обмеження планують тільки посилювати - не так давно лунали ідеї перевести розрахунки за підакцизними товарами виключно у безготівковий формат. До речі, генератором цих ідей був, знову ж таки, Ростислав Шурма", - каже Воронін.

Адвокат наголошує, що в сьогоднішніх умовах саме готівка надає людям можливість бути спокійними, контролювати свої фінанси та захищати їх від небажаного втручання з боку держави.

"Чи коштує ця "гра" свічок, враховуючи, що в модернізацію фінансової інфраструктури доведеться інвестувати чималі кошти? Чи будуть наслідки відмови від готівки настільки позитивними, щоб перекрити всі недоліки? Відповідей наразі немає", - каже адвокат.

Він додає, що у найбільш виграшному становищі від заборони готівкових платежів будуть банки та інші фінансові установи, які виконують роль посередників у безготівкових операціях. Вони отримають більше клієнтів, більше комісій, більше даних та більше влади над фінансовими потоками

Чи виведуть ці зміни гроші із тіньової економіки

"Вважаю, що першочерговою перевагою змін є виведення готівкової маси з тіньової економіки. Нагадаю, що за оцінками МФВ, станом на 2015 рік, майже 43% економічних операцій в Україні, проводяться "в тіні". Яку частку такі операції займають сьогодні - залишається тільки здогадуватись", - каже економіст Ростислав Черніков.

До прикладу він наводить, що у більшості МАФів оплата можлива тільки готівкою. Значна частина такого бізнесу ухиляється від податків й через такі системи легко відмивати гроші.

"Готівка вноситься в касу як сума виторгу і таким чином "відмивається". Звичайно власник мережі МАФів отримує свою комісію за послуги. Впровадження Cashless-економіки значно зменшить кількість подібних послуг. А отримані внаслідок цього кошти, будуть наповнювати бюджет", - каже Черніков.

Ще однією перевагою заборони готівки економіст називає те, що держава бачитиме рух грошових потоків.

"Завдяки точній інформації про рух коштів держава матиме можливість ефективніше планувати ресурси. Додайте до цього збільшення надходжень до бюджету, і отримаєте розвиток економіки та соціального інституту", - говорить експерт.

При цьому Черніков зауважує, що є й певні ризики - деякі групи населення не мають змоги оплачувати через інтернет чи здійснювати карткові операції. Держава має це врахувати.

Переваги введення виключно безготівкових розрахунків (скриншот)

Які є юридичні нюанси

"Відмова від готівкового обігу коштів суттєво порушить права громадян, які закріплені Конституцією України, Законом України "Про Національний банк України", Законом України "Про платіжні послуги", Постановою Національного банку України "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" та іншими нормативними актами, що регулюють фінансові процеси в нашій країні", - каже Наталія Рибалка, адвокат.

Вона додає, що такі зміни можуть обмежити право громадян на добровільний вибір форми оплати праці, виплати пенсій та будь-яких видів соціальної допомоги.

Це зокрема стосується осіб похилого віку, які не завжди мають карткові рахунки та доступ до безперешкодного здійснення електронних платежів в повсякденному житті.

"Загалом такий крок в розвитку нашої країни зумовить масу законодавчих змін у фінансовій системі. Проблема тільки в тому, чи готова до цього економіка країни, особливо під час дії воєнного стану? На даний час це питання є відкритим", - каже Рибалка.