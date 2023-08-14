Усі операції в Україні - безплатні, але є маленький нюанс. У НСЗУ дали роз'янення

Що треба знати про операції в Україні

"Стосовно операцій побутує кілька міфів. Наприклад, це стосується того, що безоплатні лише невідкладні оперативні втручання, а планові - лише за гроші. Також існують міфи, що безоплатні операції проведуть лише для військових. Або - чим складніша операція - тим більше грошей пацієнтові потрібно заплатити. Наголошуємо: вся ця інформація не відповідає дійсності", - зазначають у службі.

Програма медгарантій покриває операції. Це передбачено пакетами "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

Останній пакет передбачено для пацієнтів, які потребують нескладних хірургічних операцій, які можливо виконати лише у стаціонарі і не можливо - в умовах поліклініки.

"Пацієнтам при потраплянні в стаціонар задля оперативного втручання гарантується комплекс необхідної медичної допомоги. Це стосується не лише невідкладних операцій, а й планових. Безоплатними є усі операції, незалежно від складності", - наголосили медики.

Варто наголосити, що мова йде про операції у медичних закладах, у тому числі й приватних, які мають укладений договір із НСЗУ. Це є ключовим моментом.

Чи є приховані доплати

Пацієнт не повинен платити за анестезію. У закладах, які мають договір із НСЗУ, анестезія включена в послугу хірургічної операції та покривається Програмою медичних гарантій. Незалежно від того, планова це операція чи термінова, а також при інших втручаннях.

"Для того, щоб зробити планову операцію безоплатно, потрібно обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" чи "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня" та мати направлення сімейного або лікуючого лікаря", - пояснили в НСЗУ.

При цьому медики підкреслюють, якщо у вас або у ваших лікарнях неправомірно вимагають сплатити вартість операції - залишайте скаргу НСЗУ. Оператор контакт-центру за номером 16-77 розповість, як це зробити.