Усі мрії здійсняться завдяки цьому ритуалу на Повню. Астролог розкрила секретний метод

Ритуал на Повню - як відкрити Космічні Двері

За словами Лагуз, енергію Повного Місяця можна використати для досягнення бажаного. Для цього потрібно дещо зробити, але нічого важкого у цьому немає.

Для початку астролог радить створити власний космічний простір. Просто оберіть тихе місце, в якому ви зможете зосередитись. Запаліть свічки, поруч з собою покладіть кристали (аметист або кварц), вони допоможуть посилити енергію.

Далі потрібно робити наступне:

медитація - сядьте зручно, закрийте очі та зосередьтесь на своєму диханні

уявіть, як місячне світло наповнює вас енергією, що допомагає очищенню і трансформації

запишіть свої бажання на аркуші

формулюйте їх у теперішньому часі, як ніби вони вже здійснилися

почніть візуалізувати бажане

закрийте очі і уявіть, як ваші мрії стають реальністю, вірте в те, що ви здатні досягти всього, чого прагнете

завершіть ритуал - подякуйте Всесвіту за підтримку.

Потім не викидайте аркуш. Зберігайте записані бажання у своєму особистому просторі або сховайте їх під подушкою.

"Цей ритуал допоможе вам використати енергію Повні для досягнення гармонії та здійснення своїх мрій. Нехай ця Повня принесе вам натхнення та нові можливості!" - резюмувала астролог.

Повня в серпні - точний час (ілюстрація: freepik.com)

Коли настане Повня

Місяць перейде до цієї фази 19 серпня, о 21:25 за київським часом. Це буде остання Повня літа 2024.

"У цей період багато людей відчують потяг до нових знань і нестандартних рішень. Час, коли старі обмеження і страхи можуть бути залишені в минулому, відкриваючи шлях для свіжих ідей і можливостей", - пояснила Лагуз.

Повня дасть унікальну можливість, зазначає астролог. Ви зможете переглянути свої життєві пріоритети та визначити нові цілі. Ба більше, в цей час ви можете знайти відповіді на питання, які вже давно вас турбували.