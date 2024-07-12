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Усі мрії цих знаків Зодіаку здійсняться вже з понеділка

Кому пощастить з понеділка (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

З понеділка у представників п'яти знаків Зодіаку розпочнеться по-справжньому чарівний період. Новий тиждень не тільки подарує їм виконання всіх бажань, а ще дозволить вирішити всі проблеми.

Яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить вже з 15 липня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.

Діва

Починайте нове життя вже з цього понеділка, вам варто вийти із зони комфорту і зважиться на авантюру. Не бійтеся помилитися, ваші мрії збудуться, якщо ви наберетеся сміливості.

Овен

Незабаром ви зрозумієте, що не завжди варто прислухатися до порад оточуючих. Вчиняйте так, як підказує ваша інтуїція. Так ви зможете втілити всі мрії в життя і почати дихати на повні груди.

Лев

Новий тиждень дозволить розправити крила. Ви можете прокинутися і скинути з себе всі проблеми. Відганяйте тугу і смуток у минулому, більше вам нічого не загрожує.

Риби

На початку тижня вам може здатися, що не все так гладко, як хотілося б. Однак не впадайте у відчай. Насправді все набагато краще, ніж ви думаєте. Дозвольте чудесам увірватися у ваше життя. Все зміниться в один момент, ви зрозумієте це тоді, коли здійсниться ваша мрія.

Рак

Не сперечайтеся з тими, хто спробує вам щось доводити. З понеділка ви зрозумієте, що "чорна смуга" закінчується, а тому вам точно не варто відлякувати успіх скандалами. Шукайте компроміси та насолоджуйтесь життям, все буде добре.

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