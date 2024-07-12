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Все мечты этих знаков Зодиака сбудутся уже с понедельника

Кому повезет с понедельника (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

С понедельника у представителей пяти знаков Зодиака начнется по-настоящему волшебный период. Новая неделя не только подарит им исполнение всех желаний, а еще и позволит решить все проблемы.

Каким знакам Зодиака невероятно повезет уже с 15 июля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Дева

Начинайте новую жизнь уже с этого понедельника, вам стоит выйти из зоны комфорта и решится на авантюру. Не бойтесь ошибиться, ваши мечты сбудутся, если вы наберетесь смелости.

Овен

Вскоре вы поймете, что не всегда стоит прислушиваться к советам окружающих. Поступайте так, как подсказывает ваша интуиция. Так вы сможете воплотить все мечты в жизнь и наконец-то начать дышать полной грудью.

Лев

Новая неделя позволит вам расправить крылья. Вы сможете проснуться и наконец-то сбросить с себя все проблемы. Оставляйте тоску и грусть в прошлом, больше вам ничего не грозит. 

Рыбы

В начале недели вам может показаться, что не все так гладко, как хотелось бы. Однако не впадайте в отчаяние. На самом деле все куда лучшем, чем вы думаете. Позвольте чудесам ворваться в вашу жизнь. Все изменится в один момент, вы поймете это тогда, когда сбудется ваша мечта.

Рак

Не спорьте с теми, кто попытается вам что-то доказывать. С понедельника вы поймете, что "черная полоса" заканчивается, а потому вам точно не стоит отпугивать удачу скандалами. Ищите компромиссы и наслаждайтесь жизнью, все будет хорошо.

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