UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усі говорять про нову дівчину Венсана Касселя. Вона - бразильська "копія" Тіни Кунакі!

Вансан Кассель з новою дівчиною (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

Французький актор Венсан Кассель підігрів чутки про роман з новою дівчиною, бразильською моделлю австралійського походження Нарою Баптістою, яка дуже нагадує його колишню дружину Тіну Кунакі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало всю інформацію про нову кохану зіркового актора.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Венсана Касселя, Instagram Нари Баптісти.

Що відомо про нову обраницю Касселя

Красуні 27 років і вона працює моделлю в агентстві Chic Management Brisbane у Квінсленді.

Також дівчина брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020".

Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)

У мережі зазначили, що нове кохання актора дуже нагадує його екс-дружину Тіну Кунакі.

Нара Баптіста і Тіна Кунакі (фото: колаж Styler)

Дехто ж порівнює модель із зіркою "Дивергенту" Зої Кравіц.

Нара Баптіста і Зої Кравіц (фото: колаж Styler)

В компанії Венсана Баптісту помітили вперше у резиденції зірки у Бідарі.

Так, 56-річний Кассель та його обраниця не приховують почуттів і публікують знімки один одного в Instagram.

Днями Нара з'явилася в сторіс знаменитості і теж опублікувала його фото на своєму акаунті, яке він перепостив у себе разом із "закоханим" емодзі.

Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)

Крім того, актор активно лайкає знімки красуні і залишає їй романтичні коментарі.

Нагадаємо, з колишньою дружиною Тіною Кунакі Венсан розійшовся у квітні 2023-го після семи років стосунків.

26-річна модель, за чутками, зрадила Касселя, що і стало причиною розриву.

Екс-подружжя, яке досі не назвало офіційну причину розставання, виховує чотирирічну доньку Амазоні.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі (фото: Getty Images)

Нещодавно ми розповідали про те, що Софі Лорен екстрено госпіталізували.

Також читайте, що "Міс Україна Всесвіт" зізналася в алкогольній залежності.

Читайте РБК-Україна в Google News
зіркиГолливуд