Усі говорять про нову дівчину Венсана Касселя. Вона - бразильська "копія" Тіни Кунакі!

Французький актор Венсан Кассель підігрів чутки про роман з новою дівчиною, бразильською моделлю австралійського походження Нарою Баптістою, яка дуже нагадує його колишню дружину Тіну Кунакі.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало всю інформацію про нову кохану зіркового актора.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Венсана Касселя, Instagram Нари Баптісти.
Красуні 27 років і вона працює моделлю в агентстві Chic Management Brisbane у Квінсленді.
Також дівчина брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020".
Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)
У мережі зазначили, що нове кохання актора дуже нагадує його екс-дружину Тіну Кунакі.
Нара Баптіста і Тіна Кунакі (фото: колаж Styler)
Дехто ж порівнює модель із зіркою "Дивергенту" Зої Кравіц.
Нара Баптіста і Зої Кравіц (фото: колаж Styler)
В компанії Венсана Баптісту помітили вперше у резиденції зірки у Бідарі.
Так, 56-річний Кассель та його обраниця не приховують почуттів і публікують знімки один одного в Instagram.
Днями Нара з'явилася в сторіс знаменитості і теж опублікувала його фото на своєму акаунті, яке він перепостив у себе разом із "закоханим" емодзі.
Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)
Крім того, актор активно лайкає знімки красуні і залишає їй романтичні коментарі.
Нагадаємо, з колишньою дружиною Тіною Кунакі Венсан розійшовся у квітні 2023-го після семи років стосунків.
26-річна модель, за чутками, зрадила Касселя, що і стало причиною розриву.
Екс-подружжя, яке досі не назвало офіційну причину розставання, виховує чотирирічну доньку Амазоні.
Венсан Кассель і Тіна Кунакі (фото: Getty Images)
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