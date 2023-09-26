Усі говорять про нову дівчину Венсана Касселя. Вона - бразильська "копія" Тіни Кунакі!

Що відомо про нову обраницю Касселя

Красуні 27 років і вона працює моделлю в агентстві Chic Management Brisbane у Квінсленді.

Також дівчина брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020".

Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)

У мережі зазначили, що нове кохання актора дуже нагадує його екс-дружину Тіну Кунакі.

Нара Баптіста і Тіна Кунакі (фото: колаж Styler)

Дехто ж порівнює модель із зіркою "Дивергенту" Зої Кравіц.

Нара Баптіста і Зої Кравіц (фото: колаж Styler)

В компанії Венсана Баптісту помітили вперше у резиденції зірки у Бідарі.

Так, 56-річний Кассель та його обраниця не приховують почуттів і публікують знімки один одного в Instagram.

Днями Нара з'явилася в сторіс знаменитості і теж опублікувала його фото на своєму акаунті, яке він перепостив у себе разом із "закоханим" емодзі.

Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)

Крім того, актор активно лайкає знімки красуні і залишає їй романтичні коментарі.

Нагадаємо, з колишньою дружиною Тіною Кунакі Венсан розійшовся у квітні 2023-го після семи років стосунків.

26-річна модель, за чутками, зрадила Касселя, що і стало причиною розриву.

Екс-подружжя, яке досі не назвало офіційну причину розставання, виховує чотирирічну доньку Амазоні.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі (фото: Getty Images)