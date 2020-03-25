Ушла из жизни звезда фильма "Девчата": все детали

Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет в Москве (фото: pixabay.com)

Умерла знаменитая актриса Инна Макарова

Инна Макарова, известная советская актриса, умерла сегодня, 25 марта, в Москве. Звезде фильма "Девчата" было 93 года. О смерти актрисы российским СМИ сообщила дочь умершей Наталья Бондарчук.

Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга Сибирского края. В 1948 году она окончила актерский факультет ВГИКа, после чего была зачислена в труппу Театра-студии киноактера в Москве.

Актриса больше всего известна по ролям в таких фильмах как "Молодая гвардия", "Девчата", "Высота", "Женитьба Бальзаминова", "Женщины" и "Русское поле".

Инна Макарова (кадр из фильма)

Макарова награждена Сталинской премией, орденами Дружбы, Трудового красного знамени и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Первым мужем актрисы был кинорежиссер Сергей Бондарчук, а вторым стал хирург Михаил Перельман. У Макаровой осталась дочь, внук и внучка.

Напомним, что умерла актриса из культового фильма о приключениях Шурика Светлана Агеева. Женщина долгое время боролась с болезнью. Она покинула этот мир в возрасте 79 лет.

Ранее сообщалось о том, что в США внезапно умерла актриса из "Ангелов Чарли" и "Беверли Хиллз" Джанет Дюбуа, которая была обладательницей двух премий Эмми

По словам родных актрисы, ее смерть наступила неожиданно, поскольку в последнее время она не жаловалась на свое здоровье.