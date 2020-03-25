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Пішла з життя зірка фільму "Дівчата": усі деталі

STYLERЖиття    25.03.2020 - 16:27
Пішла з життя зірка фільму "Дівчата": усі деталі
Інна Макарова померла у віці 93 років у Москві (фото: pixabay.com)

Померла знаменита актриса Інна Макарова

Інна Макарова, відома радянська актриса, померла сьогодні, 25 березня, в Москві. Зірці фільму "Дівчата" було 93 роки. Про смерть актриси російським ЗМІ повідомила дочка померлої Наталя Бондарчук.

Інна Макарова народилася в 1926 році в місті Тайга Сибірського краю. У 1948 році вона закінчила акторський факультет ВДІКу, після чого була зарахована в трупу Театру-студії кіноактора в Москві.

Актриса найбільше відома за ролями в таких фільмах як "Молода гвардія", "Дівчата", "Висота", "Одруження Бальзамінова", "Жінки" і "Русское поле".

Пішла з життя зірка фільму &quot;Дівчата&quot;: усі деталіПішла з життя зірка фільму &quot;Дівчата&quot;: усі деталі

Інна Макарова (кадр з фільму)

Макарова нагороджена Сталінською премією, орденами Дружби, Трудового червоного прапора і "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня.

Першим чоловіком актриси був кінорежисер Сергій Бондарчук, а другим став хірург Михайло Перельман. У Макарової залишилася дочка, онук і онука.

Нагадаємо, що померла актриса з культового фільму про пригоди Шурика Світлана Агєєва. Жінка довгий час боролася з хворобою. Вона покинула цей світ у віці 79 років.

Раніше повідомлялося про те, що у США раптово померла актриса з "Ангелів Чарлі" і "Беверлі Хіллз" Джанет Дюбуа, яка була володаркою двох премій Еммі

За словами рідних актриси, її смерть настала несподівано, оскільки останнім часом вона не скаржилася на своє здоров'я.

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