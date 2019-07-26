Австрия объявила в розыск россиянина по подозрению в шпионаже

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Его подозревают в работе на ГРУ России

Австрия объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже и работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что дело Зайцева связано с делом австрийского полковника в отставке, которого заподозрили в шпионаже в пользу России в осенью прошлого года.

Как утверждается, бывший военный с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За 20 лет сотрудничества с Москвой он получил около 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Земельный суд Зальцбурга (Австрия) продлил арест отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Срок предварительного заключения подозреваемого продлевали уже три раза с момента его ареста.

РБК-Украина писало, что Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновными двух граждан стран в шпионаже в пользу России и приговорил их к лишению свободы на четыре года и девять месяцев.