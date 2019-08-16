Ушел из жизни легендарный советский композитор: все детали

Вчера, 15 августа, скончался известный советский композитор Роман Леденев, который был автором музыки ко многим известным фильмам, включая "Поэма о крыльях", "Странная женщина" и другие. Об этом сообщает Союза кинематографистов РФ.

Леденев прожил достаточно долгую жизнь, он умер в возрасте 88 лет. Он был старейшим профессором кафедры сочинения Московской консерватории, и авторитетным членом Гильдии композиторов Союза кинематографистов России.

Роман Леденев (фото: mosconsv.ru)

Больше всего он запомнился, как автор музыки к таким фильмам, как "Поэма о крыльях", "Дядюшкин сон", "Странная женщина" и "Вся королевская рать".

Композитор родился 4 декабря 1930 года в Москве. В 1948 году Роман Леденев окончил Центральную музыкальную школу, в 1955 году - Московскую консерваторию, в 1958 году - аспирантуру при консерватории по специальности "сочинение".

Роман Леденев (фото: mosconsv.ru)

Среди сочинений Леденева - "Эпиграфы" для флейты и камерного оркестра, "Триптих памяти Свиридова" (1999), симфоническая повесть "Зимний путь", "Концертная речитация" для виолончели с оркестром, "Десять эскизов", "Времена года" для двух хоров и инструментального ансамбля и другие.

Напомним, что умер легендарный создатель комиксов Marvel и DC Эрни Колон. Стоит отметить, что Колон рисовал комиксы более 60-ти лет.

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